Reichenau II verteidigt Tabellenführung mit Sieg gegen Seefeld – Rietz/Stams bezwingt Paznaun und klettert auf Platz zehn!

Details Sonntag, 09. Juni 2024 16:36

Die Titelentscheidung in der Gebietsliga West 2023/24 wird in der letzten Runde fallen. Die SPG Reichenau II kann es nach dem 4:0 Erfolg gegen den FC Seefelder Plateau aus eigener Kraft schaffen. Verfolger Vils muss nach dem 2:0 gegen Oberhofen Pfaffenhofen auf einen Umfaller der SPG hoffen. Reichenau spielt am 15. Juni 2024 um 18 Uhr in Paznaun und Vils in Tulfes. Fix ist ja schon, dass Reichenau II und Vils in der kommenden Saison eine Etage höher spielen werden. Gut in Schuss im Finish der Meisterschaft ist die SPG Rietz/Stams, die in der vorletzten Runde den FC Paznaun mit 4:2 besiegen. Auch die Entscheidung im Kampf gegen den Abstieg fällt in der letzten Runde. Fritzens hat es in Inzing selbst am Fuß. Zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Sölden, die zu Hause gegen SPG Mieminger Plateau antreten. Alle entscheidenden Partien werden am Samstag, dem 15. Juni 2024, um 18 Uhr angepfiffen.

Reichenau II mit 4:0-Erfolg gegen Seefeld

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Pünktlich um 14.00 Uhr pfiff Schiedsrichter Kirchmair Markus die Partie an! Wir kamen sehr stark ins Spiel rein, und schon in Minute 2. erzielte Matteo Buratti mit einer sehenswerten Volleyabnahme nach Triftshäuser Flanke zum 1:0. Bis zur Trinkpause in Minute 23 konnten wir uns noch einige gute Möglichkeiten herausspielen, ehe wir taktisch etwas umstellten. Nach der Umstellung wurden wir noch gefährlicher und mit einer Traumkombination über 5 Spieler, vollendete Youngstar Kwabena „Kobby“ Danso, nach Steckpass von Florian Konrad auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Viel zu kritisieren hatte ich nicht, denn wir machten vieles besser als noch letzte Woche! Einstellung, Kampfgeist und Moral stimmte, und vor allem war es fußballerisch wieder eine Top Partie!

In Hälfte zwei ging es gleich weiter wie in Hälfte eins – wir beherrschten Ball und Gegner und konnten uns sehr gute Chancen erarbeiten, doch der an diesem Tag beste Seefelder, Keeper Elias Zerni, machte einige Topchancen zu Nichte! Das 3:0 dann durch den nächsten Youngstar Matteo Waltl, war ein super herausgespielter Treffer, und der erst 17-jährige schob die Kugel eiskalt am Keeper vorbei. Jerry Kagoro vollendete in der Nachspielzeit noch einen super gespielten Konter zum 4:0!

Riesenlob an das gesamte Team - das war wieder eine super Vorstellung heute, spielerisch, mental und auch konditionell! Jetzt noch einmal alle Reserven rausholen, und diese Woche über gut vorbereiten auf das letzte Match auswärts beim FC Paznaun!!

Coach von Rietz/Stams: „Ein schöner Sieg der Moral gegen Paznaun!“

Michael Kerschbaum, SPG Rietz/Stams: „Ein psychologisch sehr schweres Spiel für meine Mannschaft. Einerseits sind wir seit letzter Woche gerettet und andererseits wollten wir Punkte machen um in der Tabelle noch rauf zu klettern. Trotzdem ist der Druck der ganzen Saison mit Abstiegskampf abgefallen und die Köpfe sind dann auch mal leer.

So haben wir leider auch das Spiel begonnen wobei man erwähnen muss, dass Paznaun von Anfang extremen Druck ausgeübt hat und dann auch durch zwei eher geschenkten aber nicht unverdienten Toren in Führung ging. Wir haben das Spiel nach 25 Minuten in den Griff bekommen, ohne wirklich gefährlich zu werden- darum gingen wir auch verdientermaßen mit einen 0:2 Rückstand in die Kabine. Nachdem ich mir relativ sicher war, dass der Gegner dieses enorme Tempo nicht lange halten kann war die Pausenansprache auch eher motivierend und ich habe an unsere Mentalität der letzten Wochen appelliert.

Mit ein paar Umstellungen ging es dann in die zweiten 45 Minuten und unser Marian Welzenberger hat dann gleich nach Wiederanpfiff wie auch in den letzten Wochen ein wichtiges Tor für den nötigen Moralpush gesorgt. Danach hat meine Mannschaft einen sehr druckvollen und mitreißenden Fußball gespielt wo es nur mehr eine Frage der Zeit war bis wir wieder zuschlagen . Unser Altstar Patrick Falkner hat mit zwei Traumtoren zum 2:2 und 3:2 und auch perfekten Vorlagen den Lauf der letzten Wochen noch ein Sahnehäubchen aufgesetzt .

In den letzten Minuten brachte ich dann noch frische Kräfte ins Spiel, wobei unser Dave Kuntner, der ein schweres Frühjahr hatte, aber immer super trainiert hat, noch nach einem Zuckerpass von Edo alleine aufs Tor lief und souverän zum 4:2 abschloss.

Ein schöner Sieg der Moral und ein toller Heimspielabschluss für unsere tollen Fans und meine geile Truppe! Jetzt versuchen wir noch beim letzten Spiel in Oberhofen unsere Serie auszubauen und freuen uns auf die Sommerpause!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.