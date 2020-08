Hippach schaltet im Tirol Cup Söll aus!

Details Sonntag, 02. August 2020 21:47

Dramatische Partie zwischen dem SK Raiffeisen Hippach und dem FC Ager Söll in der zweiten Runde des Kerschdorfer Tirol Cup. Dem Landesligisten SK Hippach gelingt es in einem sehr spannenden Spiel auf Augenhöhe Söll mit 2:1 zu besiegen.P atrick Schiestl im Tor von Hippach kann auch einen Straßstoß im Finish der Partie abwehren und so zieht der SK Hippach in die dritte Runde des Tirol Cup ein. Aber auch ein weiteres Team der Landesliga Ost schafft eine Sensation – Brixen besiegt Kirchbichl klar mit 4:0.

Erster Torschuss Führung für Söll!

Mario Schiestl, Trainer SK Hippach: „In der 2. Cuprunde hatte unser SK Raiffeisen Hippach den FC Söll zu Gast. Der Tirolligist wurde von Anfang an gut unter Kontrolle gebracht und unsere Jungs konnten einige Akzente nach vorne setzen. Die erste Chance im Spiel gelang unserem Team durch einen Freistoßkracher von Kapitän Hanser Christoph aus zwanzig Metern ans Lattenkreuz. Einige Minuten später folgte ein Kopfball von Geisler Dominik, welcher knapp am Tor vorbei segelte. Nahezu bis zur Halbzeit konnten die Gegner vom eigenen Tor ferngehalten werden und unser Goalie Patrick Schiestl hatte bis dahin einen ruhigen Nachmittag. In Minute 43 wurde den Gästen jedoch ein Freistoß zugesprochen, welcher über mehrere Umwege und durch ein Gestochere im Fünfer seinen Weg ins Tor fand. Mit dem ersten Torschuss gelang den Gästen die Halbzeitführung!

Hippach dreht Partie – Söll vergibt Strafstoß

Mario Schiestl: „Durch den 0:1-Rückstand ließen sich meine Jungs nicht beirren und starteten wie aus der Pistole geschossen in die zweite Halbzeit. Nach einem Ballgewinn von Johannes Steinberger im Mittelfeld konnte der Ball schnell in die Offensive zu Cesar Agramonte Freites gebracht werden. Dieser bediente unsere Nummer dreizehn Dominik Geisler mustergültig und der konnte trocken zum verdienten Ausgleich einschieben. Ein perfekt ausgeführter Konterangriff zum 2. Tor im 2. Spiel für Dominik Geisler.Hippach gibt weiter Gas. Ein schnell ausgeführter Einwurf von Patrick Steinberger über die gegnerische Abwehr bringt den Ball zu Markus Eberharter, welcher perfekt auf Dominik Geisler abprallen lässt. Die Gäste können Dominik nur durch ein Foul vom Einschuss stoppen. Den fälligen Elfmeter verwertet Markus Eberharter in Minute 51 cool zum 2:1 - Spiel gedreht. Söll kommt bis auf einen Kopfball nie richtig gefährlich vor unser Tor, bis sie in der 70. Minute den Ball durch einen Individualfehler in unserer Abwehr serviert bekommen und diesen ins Tor befördern. Der letzte Pass vor dem Tor war jedoch auf einen Spieler im Abseits und somit blieb es beim 2:1. In Minute 85 erhielten die Gegner nach einem Foulelfmeter die erneute Chance zum Ausgleichstreffer, doch in unserem Tor steht mit Patrick Schiestl ein wahrer Elfmeterkiller und er kann unsere Führung festhalten. Die Heimelf spielt diesen Vorsprung trocken nach Hause und zieht so in die nächste Runde des TFV Kerschdorfer Tirol Cup ein. Im Gesamten gesehen wurde eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für meine Elf geboten. Ein großes Pauschallob an meine Mannschaft, die vorgegebene Taktik wurde gut umgesetzt und jeder Spieler hat alles gegeben. Ich denke wir sind für den Meisterschaftsstart der Landesliga Ost in der kommenden Woche gut vorbereitet!“

ALLE ERGEBNISSE DER 2. RUNDE des Tirol Cup 20/21

