Tirol Cup: Klare Sache für Mayrhofen gegen Bruckhäusl – Reutte bezwingt Innsbruck West

Details Sonntag, 02. August 2020 22:51

In Summe haben die Landesligisten in der 2. Runde des Tirol Cup deutlich aufgezeigt. Brixen schlägt Kirchbichl 4:0, der IAC Zirl mit 2:0. Im ligainternen Duell der Landesliga Ost lässt Mayrhofen Bruckhäusl mit 6:1 keine Chance, Hippach besiegt Söll und Reutte setzt sich gegen Innsbruck West durch.

Mayrhofen siegt im Duell der Landesligisten gegen Bruckhäusl klar

Zwei Landesligisten Bruckhäusl und Mayrhofen trafen in der zweiten Runde des TFV-Cup aufeinander. Die Zillertaler nahmen in Bruckhäusl das Heft sofort in die Hand und dominierten das Spiel. Die notwendigen Tore zum 6:1 Sieg erzielten: Pinjuh 2x (9.,70.), Einwaller (37.), Filipovic (45.), Geisler (45+1), und Knauer (55.) für die Hausherren traf zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich Klausner (11.).

„Wir haben gut kombiniert und durch schnelles Umschaltspiel den Gegner oft in arge Not gebracht und hochverdient gewonnen“, so Mayrhofens Trainer Thomas Fiegl.

Reutte überzeugt gegen Innsbruck West – ausgenommen im Abschluss

Stefan Waibel, sportlicher Leiter SV Reutte: „Von Beginn an ein aggressives und schnelles Auftreten von Reutte – Reute hat das Spiel in die Hand genommen. Über beide Flügel war Reutte stets gefährlich und ließ wenig zu. Die Führung bis zur Pause war die logische Konsequenz. Das 1:0 war den Chancen nach eigentlich zu wenig. Danach weiter Druck von Reutte, dann das 2:0. Der Anschlusstreffer zum 2:1 folgte aus einem Elfmeter nach einer Schubserei im Strafraum. Das spielentscheidende 3:1 erzielte Oleg Weber souverän nach tollem Pass in die Mitte. Danach wurden mehrere Nachwuchsspieler eingewechselt, am Ergebnis änderte sich nichts mehr. In Summe ein überzeugender Auftritt, einzig der Abschluss fehlte!“

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten