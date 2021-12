Sensationell starke Hinrunde des FC Buch im Herbst 2021

Details Donnerstag, 16. Dezember 2021 01:09

Ganz stark aufgezeigt hat der FC Buch unter dem jungen Trainer Anton Jozic in der Hinrunde der Landesliga Ost 21/22. Nur eine Niederlage musste man einstecken – gegen den klaren Titelfavoriten Mayrhofen auswärts. Platz zwei ist mit fünf Punkten nach hinten abgesichert und damit wird Buch auch in der Aufstiegsfrage mitreden, wenn es am vorletzten Märzwochenende 2022 in die Rückrunde geht. Die erste Partie ist bereits eine richtungsweisende im Kampf um Platz zwei – auswärts ist die Nummer drei, SVG Stumm, der Gegner. Aber auch Leader Mayrhofen hat nur zwei Punkte Vorsprung auf Buch, für Trainer Anton Jozic ist allerdings Mayrhofen nach wie vor der klare Titelfavorit.

Positive und negative Highlights im Herbst 2021?

Anton Jozic, Trainer FC Buch: „Positiv war aus meiner Sicht die ganze Herbstrunde, ist ein großes positives Highlight, das uns so keiner zugetraut hätte. Zuhause sind wir immer noch ungeschlagen, eine Siegesserie von sieben Siegen in Serie. Negativ und sehr bitter war die die Langzeitverletzung im ersten Saisonspiel von unserem Youngstar Seymen Gökce!“

Wurden die angestrebten Ziele erreicht?

Anton Jozic: „Ja, die definierten Ziele vom Vorstand und die mannschaftsinternen Ziele wurden erreicht!“

Welche Ziele hat man sich für das Frühjahr 2022 gesteckt?

Anton Jozic: „Wir wollen die gute Leistung vom Herbst bestätigen und uns auch in einigen fußballspezifischen Elementen verbessern!“

Gibt es verletzte Spieler?

Anton Jozic: „Bis zum Vorbereitungsstart sollten alle wieder genesen sein!“

Wie sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie bzw. neuerliche Verschärfung der Lage mit der 4. Welle und dem Lockdown?

Anton Jozic: „In unserer Liga konnten alle Spiele im Herbst absolviert werden, somit hatte die Pandemie - bis auf wenige Spielverschiebungen - kaum Auswirkungen. Durch die aktuellen Verschärfungen ist derzeit kein Hallentraining möglich. Ich hoffe, dass sich die Situation bis zum offiziellen Trainingsstart im Jänner 2022 für die Rückrunde wieder beruhigt und wir dann voll durchstarten können.“

Persönliche Anliegen?

Anton Jozic: „Das Ende der Pandemie und eine Rückkehr zu unserem Leben ohne Einschränkungen und Lockdowns!“

Titelfavoriten in Ihrer Liga?

Anton Jozic: „Klarer Favorit aus einer Sicht war und ist die SVG Mayrhofen.“

Schafft es das Nationalteam zur WM Endrunde in Katar?

Anton Jozic: „Mit dem Losglück für das Play-Off kann man es schaffen. Sie werden aber zweimal eine sehr starke Leistung benötigen.“

Wichtige Infos zu Mannschaft und Verein?

Anton Jozic: „Ich möchte der Mannschaft noch eimal zu einer tollen Herbstrunde gratulieren und mich bei allen für eine super Zusammenarbeit bedanken! Allen Lesern und Leserinnen von ligaportal.at Tirol wünsche ich erholsame Feiertage, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!“

Statistik Herbst 2021 Landesliga Ost FC Buch

Tabellenplatz: 2

Siege: 10

Remis: 2

Niederlagen: 1

Geschossene Tore: 32

Gegentore: 15

Heimtabelle: Platz drei

Auswärtstabelle: Platz zwei

Beste Tabellenposition: Platz 2 (Runde drei und vier und Runde zehn bis dreizehn)

Tiefste Tabellenposition: Platz 5 (Runde zwei und fünf)

Spiele ohne Gegentor: 4

Höchster Sieg: 5:2 in Söll

Höchste Niederlage: 0:3 in Mayrhofen

