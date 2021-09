Enge Partie zwischen Stumm und Hippach – Dreier für Stumm!

Details Dienstag, 07. September 2021 12:12

In der siebenten Runde der Landesliga Ost stand für den SVG Stumm und dem SK Hippach eine richtungsweisende Partie an. Für Stumm ging es um den Anschluss an die Tabellenspitze, für Hippach um den Anschluss auf das Tabellenmittelfeld. Stumm gewinnt in einer sehr engen Partie mit 2:1 Und bleibt damit auf Platz drei der Tabelle – nur einen Punkt hinter Leader Söll. Hippach verliert den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Drei Punkt Puffer auf den Tabellenletzten Thiersee, genau so wie Kufstein II und Walchsee.

Duell auf Augenhöhe

Mario Schiestl, Trainer SK Hippach: „Ein spiel auf Messers Schneide. Beide Mannschaften erarbeiteten sich einige Chancen. Die Chancen von Stumm entschärfte Hippachs Tormann Patrick Schiestl, nur auf der Gegenseite waren wir zu wenig konsequent, um den Ball ins Tor unter zu bringen. 1:0 nach einem Eckball von Stumm, verwertet von Frank Wechselberger. Hippach kämpfte weiter und wir kommen durch einen Kopfball von Matthias Eberharter in der 41. Minute zum Ausgleich. Zweite Halbzeit das selbe Bild. Wer das Tor schießt, gewinnt - und das gelang aus Hippachs Sicht – leider. Stumm scort durch Fabian Rieder in der 65. Minute, der nach einem Dribbling den Ball im kurzen Eck versenkt. Ein Spiel auf Augenhöhe. Gratulation an Stumm!“

Beste Spieler SVG Stumm: Alex Prosch (IV), Frank Wechselberger (ZMF)

Bester Spieler SK Hippach: Matthias Eberharter (Sturm)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!