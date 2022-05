Angerberg befindet sich nach Niederlage gegen Kramsach mitten im Abstiegskampf

Details Dienstag, 03. Mai 2022 13:26

In der 19. Runde der Landesliga Ost ist es am Tabellenende sehr eng geworden. Die Lage für den FC Kufstein II prekär, aber Platz sieben und dreizehn trennen nur mehr sechs Punkte. Der SV Angerberg verliert das Heimspiel gegen Kramsach mit 2:3 und damit liegt man nur mehr drei Punkte von der Abstiegszone entfernt. Hippach schöpft Hoffnung – ein sensationeller 2:1 Erfolg gegen Stumm.

Die Tore, die man nicht schießt ….

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Ein sogenanntes 6-Punkte Spiel stand gegen den FC Kramsach an. Bei einem Sieg verschafft man sich etwas Luft im Abstiegskampf, bei einer Niederlage ist man „mitten drin“ in diesem. Die Mannschaft schien sich der Lage bewusst zu sein und nahm von Beginn an das Zepter in die Hand. Allerdings machte es uns der Gegner auch nicht wirklich schwer. Immer wieder kam man zu sehr guten Möglichkeiten, doch Christoph Gschösser, Philipp Gschösser, Andreas Mayr und Damian Maier scheiterten im Abschluss. Es entwickelte sich ein Geduldsspiel, in dem man in der Defensive doch immer wieder Unsicherheiten erkennen konnte. Vor allem das schnelle Umschaltspiel in die Offensive fehlte an diesem Nachmittag. Dennoch kam man wie bereits erwähnt zu zahlreichen Möglichkeiten. In der 43. Minute hellten sich dann die Mienen der Zuschauer erleichtert auf. Strafstoß für den SVA. Christoph Gschösser wurde im Strafraum von den Beinen geholt. Kapitän Damian Maier übernahm die Verantwortung, scheiterte aber am Gästetorhüter. Passte auch irgendwie zu dieser ersten Halbzeit, wo man zahlreiche Tormöglichkeiten ungenützt ließ.

Halbzeit zwei begann dann mit einem Paukenschlag. Spielverlagerung auf rechts zu Christoph Gschösser, dessen Stanglpass verwertete Andreas Mayr elegant mit der Hacke zum viel umjubelten 1:0 Führungstreffer. Dieser Jubel war auf den Tribünen kaum verhallt, da stand es plötzlich 1:1. Auf der linken Abwehrseite stellte man sich nicht gerade geschickt an, eine kurze Unachtsamkeit und schon war der Gleichstand durch Raphael Kattey wieder hergestellt. Trotzdem hatte man das Gefühl, die Mannschaft wird das schon wieder zurechtbiegen. Doch als in der 57.Minute die Gäste mit 1:2 durch Marcell Plörer in Führung gingen, herrschte am Spielfeld und auf den Tribünen Ratlosigkeit. Bei einem Freistoß der Gäste verschätzte sich Goalie Julian Torggler und der Ball senkte sich ins lange Eck. Nun war die Heimmannschaft noch mehr gefordert. Man spielte natürlich auf den Ausgleich. Dieser gelang Philipp Gschösser in der 66. Minute. Nach einem schönen Spielzug kam der Ball knapp außerhalb des Strafraumes zum eben genannten Spieler und dieser schloss mit einem präzisen Flachschuss zum 2:2 ab. Der SVA drängte jetzt logischerweise auf den neuerlichen

Führungstreffer, doch irgendwie klebte das Abschlusspech an den Stiefeln. Und in der Defensive war man in der Folge auch immer wieder anfällig. Dennoch war die Überraschung groß, als die Gäste mit 2:3 wieder in Führung gingen. Bei einem Eckball in der 72. Minute zeigte man sich unkonzentriert, und schon zappelte der Ball im Netz. Nun stand man abermals unter Zugzwang, versuchte bis in die Nachspielzeit alles, sogar Torhüter Julian Torggler versuchte sich drei Minuten als Stürmer, es nützte alles nichts, die Gäste bekamen den knappen Vorsprung über die Zeit.

Jeder Fan kennt diverse Fußball-Phrasen. Eine dieser passt sehr gut für dieses Spiel – „Tore, die man nicht erzielt, bekommt man!“ Auch die Aussage eines Angerberger-Urgesteins scheint sehr passend: „Wenn man zu faul ist sich zu bücken um die Punkte aufzuheben, dann gehört einem nichts anderes.“ Somit befindet man sich jetzt mit einundzwanzig Punkten mitten im Abstiegskampf auf Platz zehn, drei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Und am kommenden Wochenende muss man zum direkten Konkurrenten SV Walchsee, der nur einen Punkt hinter dem SVA liegt. Hoffentlich kann Trainer Thomas Handle das Team gut einstellen, es halten die Nerven und es gelingt ein Befreiungsschlag. Es wäre toll, wenn zahlreiche Fans unsere Mannschaft vor Ort in Walchsee unterstützen und anfeuern könnten!“