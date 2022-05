Achenkirch wehrt sich tapfer gegen Mayrhofen

Details Dienstag, 03. Mai 2022 20:33

In der 19. Runde der Landesliga Ost konnte der SV Superb Achenkirch gegen den überlegenen Tabellenführer Bründl Sports SVG Mayrhofen bis zur Pause ein 0:0 halten, verlor dann aber gegen den haushohen Favoriten doch noch klar 0:3. Achenkirch ist damit auf den zwölften Tabellenplatz gerutscht, Hippach ist mit einem 2:1 Erfolg gegen Stumm bis auf einen Punkt an Achenkirch herangekommen. Die Liste der abstiegsgefährdeten Mannschaften ist aber lang. Sie umfasst nun auch Brixen, die nach einer 0:1 Niederlage in Söll nur mehr sechs Punkte Puffer auf die rote Zone haben. Dazu kommen Schwoich, Thiersee, Angerberg, Walchsee, Achenkirch und Hippach, Kufstein II fehlen bereits sechs Punkte auf den rettenden zwölften Platz.

Achenkirch hält bis zur Pause ein 0:0

Die Achenkircher wollten nach dem Sieg in Walchsee (2:5) gegen den Tabellenführer mit verstärktem Einsatz nachlegen. Der Einsatz der Hausherren war enorm, nützte aber letztendlich nichts, da der Tabellenführer aus dem Zillertal - je länger das Spiel dauerte - immer mehr die Oberhand behielt und am Ende verdient als Sieger vom Platz ging.

Zurück zum Spiel: Erste Halbzeit kaum Tormöglichkeiten, Mayrhofen überlegen aber mit kaum gefährlichem Abschlüssen, die Hausherren mit viel Einsatz, aber ohne nennenswerte Aktion. Im zweiten Abschnitt dann die schnelle Führung (55.) durch Lukas Fuchs, der über Stefan Pramstraller und Manuel Einwallner mit überlegten Schuss ins Eck seine Mannschaft auf die Siegerstraße brachte. Als dann Josip Filipovic (61.) per Strafstoß auf 2:0 stellte, hielt der Tabellenführer das Heft in der Hand und gab es bis zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Hand. Das 3:0

(78.) wieder durch Josip Filipovic, nach feinem Zuspiel von Manuel Einwallner, brachte die endgültige Entscheidung.

Gegen Ende der Partie bewahrte dann Julian Todeschini im Kasten von Mayrhofen die Gäste vor dem Anschlusstreffer der Hausherren, indem er einen Elfer von den Achenkirchern abwehrte. Die Hausherren konnten kompakt durch enormen Einsatz gefallen.

Beste Spieler Bründl Sports SVG Mayrhofen: Manuel Einwallner, Michael Oblasser und Josip Filipovic.