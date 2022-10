Kufstein II erobert mit Sieg gegen Bruckhäusl Tabellenführung – Walchsee bremst Jenbach ein

Details Montag, 17. Oktober 2022 10:11

Der SV Breitenbach hat in der zwölften Runde der Landesliga Ost die Tabellenführung verloren. Eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen Thiersee. Kufstein II schwingt sich nach ganz oben – 2:1 gegen den FC Bruckhäusl. Auch Brixen nützt die Gunst der Stunde – 4:2 in Stumm und Tabellenplatz zwei. Der SV Walchsee überrascht und bezwingt den SK Jenbach.

Bittere Niederlage von Bruckhäusl in Kufstein

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Der FCB weiterhin von Personalsorgen geplagt, fährt als klarer Außenseiter in die Bezirkshauptstadt. Die erste Halbzeit verläuft auch sehr einseitig. Der Gastgeber mit gefühlt neunzig Prozent Ballbesitz, unsere Mannschaft kombiniert sich zwar immer wieder gefällig durchs Mittelfeld, nach vorne fehlt aber jede Durchschlagskraft. Die jungen Kufsteiner machen aber wenig aus ihrer Überlegenheit, kommen nur zu einer Chance in der Anfangsphase. In der 23. Minute dann die Kufsteiner Führung nach einem Stanglpass durch Alexander März.

So geht es in die Halbzeit und der zweite Abschnitt beginnt gleich mit einer hundertprozentigen Chance für Daniel Wieser, er schiebt aber am Tor vorbei. Der FCB in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und in der 58. Minute gelingt der verdiente Ausgleich. Matteo Schöbel steckt durch auf Alex Kögl und der schweißt den Ball unter die Latte. Als dann alles mit einem gerechten Unentschieden rechnet, geraten die Brooks noch einmal in Bedrängnis, die Kufsteiner mit vielen Flanken und Ecken, die allesamt abgewehrt werden. In der 93. Minute die letzte Flanke im Spiel, im Fünfmeterraum steigen zwei Kufsteiner gegen Keeper Gründhammer in die Luft. Einer blockt den Goalie klar, der zweite köpft ein. Alle - selbst die Kufsteiner - rechnen mit einem Foulpfiff, der bleibt aber leider aus.

So muss man nach einem aufopfernden Kampf mit leeren Händen nach Hause fahren. Zu allem Überfluss sieht unser Keeper nach dem 2:1 noch die Gelb-Rote Karte, damit verzeichnen wir für das letzte Spiel vier Goalie-Ausfälle, zum Glück gibt es ja noch einen Tormanntrainer!

Nun heißt es, die Enttäuschung in Energie umzuwandeln und beim letzten Auftritt im Herbst zu Hause gegen Walchsee drei Punkte zu holen. Anpfiff wie immer um 19 Uhr und anschließend große Party in unserer Kantine.“

Kraftakt von Walchsee gegen Jenbach

Armin Erharter, Trainer SV Wlachsee: „Dieses Spiel hat echt Nerven gekostet. In den ersten zwanzig Minuten war die Mannschaft gut eingestellt. Jenbach allerdings technisch und spielerisch besser, das haben wir aber gewusst. Unsere durchaus verdiente Führung fiel in der 21. Minute durch Florian Widmann. Dann wurde Jenbach aber immer stärker. Trotzdem ist uns in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:0 durch Hakan Yücel gelungen. In die zweite Hälfte sind wir ganz gut gekommen, aber nach etwa einer Stunde hat uns die Kraft verlassen. In der 71. Minute eine Flanke und ein Kopfball von Selcuk Temiz zum 1:2. Jenbach drückt uns hinten hinein, wir versuchen zu kontern. Dreimal scheitern wir im 1:1-Duell am Goalie von Jenbach. Ein kompletter Kraftakt von uns, den Dreier über die Zeit zu bringen. Eine absolute Topleistung meiner Mannschaft gegen einen starken Gegner!“