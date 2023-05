Kein Sieger im Schlager zwischen Jenbach und Brixen – Söll holt gegen Thiersee knappen Erfolg!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 02:24

Die 20. Runde der Landesliga Ost brachte das Gipfeltreffen zwischen dem SK Jenbach und dem SV Brixen. Mit dem 2:2 kann Brixen wohl besser leben, denn damit wurden die drei Punkte Vorsprung auf Jenbach verteidigt. Für Jenbach ist es etwas enger geworden, denn der SV Breitenbach kommt mit einem 2:1 gegen den FC Buch bis auf zwei Punkte an Jenbach heran. Stumm kann das Remis von Jenbach nicht nützen – im Gegenteil. Mit einer 0:2-Niederlage beim FC Kufstein II fehlen nun vier Punkte auf den zweiten Aufstiegsplatz. Das Mittelfeldduell zwischen dem FC Ager Söll und dem SV Thiersee endet mit einem 2:1 Erfolg für Söll.

Thiersee in Hälfte zwei in Söll in Unterzahl

Mario Gschwendtner, Trainer FC Ager Söll: „Ein sensationeller Sieg meiner Mannschaft gegen Thiersee. Wir mussten auf fünf verletzte Spieler verzichten, haben aber nur ein paar Sekunden gebraucht, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Michael Präauer ist dieses extrem wichtige schnelle 1:0 gelungen. Knapp vor der Pause Rote Karte für die Gäste wegen Torchancenverhinderung und das 2:0 durch Marco Krall per Freistoß. Natürlich extrem wichtig und zum richtigen Zeitpunkt. In Hälfte zwei Minute 67 haben wir dann aber nach einem Eckball den Anschlusstreffer der Gäste durch Martin Lindner kassiert. Nach diesem Treffer eine offene Partie, wir konnten aber den Dreier bis zum Schlusspfiff halten. Aus meiner Sicht ein absolut verdienter Erfolg!“

Punkteteilung im Spitzenspiel zwischen Jenbach und Brixen

Lukas Pfurtscheller, Trainer SK Jenbach: „In der elften Minute konnten wir bereits durch Selcuk Temiz mit 1:0 in Führung gehen. Mit dieser knappen Führung ging es in die Pause. In der 66. Minute aber Strafstoß für Brixen, 1:1 durch Stefan Bucher. Wir haben dann wieder auf das 2:1 gedrückt und sechs Minuten später ist es uns durch Adem Aslan auch gelungen. Leider nur zwei Minuten später ein Konzentrationsfehler und Stefan Bucher gelingt das 2:2. Auch im Finish haben wir versucht, Druck zu machen, wir hatten in diese Richtung ein Chancenübergewicht. Wir haben auf drei Punkte gespielt, leider ist uns der entscheidende Treffer nicht gelungen. So müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein!“

