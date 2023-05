Leader Brixen baut mit Sieg in Walchsee Vorsprung aus – Stumm erobert mit Sieg gegen Angerberg Platz drei!

Details Montag, 22. Mai 2023 14:48

Der SK Jenbach war im Kampf um den Titel in der Landesliga Ost in Runde 22 der große Verlierer. Eine 2:5 Heimniederlage gegen Söll und nur mehr Platz vier in der Tabelle. Leader SV Brixen hatte beim SV Walchsee hart zu kämpfen, um einen 1:0 Erfolg feiern zu können. Neu auf Platz zwei der SV Breitenbach – 3:1 gegen Kolsass/Weer. SVG Stumm schiebt sich mit einem 2:1 Erfolg gegen die sich tapfer wehrenden Kicker des SV Angerberg auf Platz drei vor. Tabellenführer Brixen hat sich damit etwas mehr Luft nach unten verschafft. Sieben Punkte Vorsprung auf Breitenbach und Stumm, acht Punkte auf Jenbach.

Angerberg mit starker Leistung in Stumm

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Im Vorfeld der Partie setzte man wahrscheinlich keinen Cent auf unsere Mannschaft. Die personelle Situation macht immer noch sehr zu schaffen. Im Nachhinein gesehen muss man einem Punktezuwachs sogar nachtrauern.

Die erste Halbzeit stand eigentlich ganz im Zeichen des SVA. Stumm kam einfach nicht ins Spiel, unser Team erledigte die Sache recht souverän, ohne jedoch zu den großen Tormöglichkeiten zu kommen. Dies galt aber auch für die Hausherren. Nur einmal musste Goalie Julian „Töx“ Torggler in extremis retten. In der 32. Minute musste Philipp Reiner verletzt vom Feld, er wurde durch Florens Thurner ersetzt. Genau jener erzielte dann knapp vor dem Halbzeitpfiff in der 43. Minute den umjubelten Führungstreffer. Ideal von Simon Osl eingesetzt schloss er mit einem platzierten Schuss ins lange Eck ab.

In Halbzeit zwei ein ähnliches Bild. Die Partie war vollkommen ausgeglichen. Natürlich erhöhte Stumm ein wenig die Schlagzahl, aber der SVA stand sehr gut. Verhängnisvolle Situation dann in der 52. Minute. Flo Hawel wollte seinen Gegenspieler bei der Balleroberung hinterlaufen, berührte aber die Beine des Gegners, der zu Fall kam. Schiedsrichter Akicgöz blieb nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Der Strafstoß wurde von Alexander Posch sicher zum 1:1-Ausgleich verwertet. Weitere Angriffe von Stumm waren die Folge, doch „Töxi“ war stets zur Stelle. Aber in der 75. Minute war er dann ein zweites Mal machtlos. Im Anschluss an einen Eckball herrschte zuerst ein wenig Chaos, der Ball wurde in die Mitte vor den Strafraum abgewehrt, der „Tausendguldenschuss“ von Lorenz Braunegger landete genau im Kreuzeck. Zugegeben ein wunderschönes, wenn auch glückliches Tor. Der SVA probierte in Folge alles, um noch zum Ausgleich zu kommen. Doch leider brachten die Bemühungen nichts ein. Stumm brachte die Führung über die Zeit. Trotzdem eine sehr ansehnliche Leistung unserer Mannschaft, auch wenn man ohne Punkte die Heimreise antreten musste.

Angerberg spielte mit folgendem Kader: Julian „Töx“ Torggler, Hans-Peter Taxacher, Thomas Auer, Manuel Perthaler (Florian Brunner), Andreas Mayr, Damian Maier (Marco Margreiter) , Florian Hawel, Simon Osl, Alexander Fischer, Fabian Kofler, Philipp Reiner (Florens Thurner)

Die nächste Partie bestreitet unser Team zu Hause. Am Sonntag, dem 4.6.2023, mit Anstoß um 16:30 Uhr. Der Gegner ist der FC Buch.“

Walchsee gegen Brixen Spitz auf Knopf

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Das erwartet schwierige Auswärtsspiel. Die Partie ziemlich ausgeglichen und sehr eng. Ein glücklicher Sieg für uns. Chancen auf beiden Seiten, aber spielerisch kein Leckerbissen. Wir konnten kurz vor der Pause durch Maximilian Aschaber in Führung gehen. Auch in Hälfte zwei Spitz auf Knopf, aber am Ende konnten wir den sehr wichtigen Dreier fixieren!“

