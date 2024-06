Spektakuläres Torfestival in Söll: FC Söll besiegt SK Jenbach mit 6:4

Details Montag, 10. Juni 2024 23:16

In einem packenden Match der 25. Runde der Landesliga Ost (TIR) triumphierte der FC Söll mit 6:4 gegen den SK Jenbach. Bereits zur Halbzeit stand es 3:3, was die dramatische Natur dieses Spiels widerspiegelte. Die zahlreichen Tore und Wendungen hielten die Fans beider Teams in Atem. Ein spannendes Fußballspiel voller Intensität und Emotionen bot eine hervorragende Unterhaltung.

Ein rasanter Start

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und der FC Söll setzte die ersten Akzente. Bereits in der 10. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Nico Berger traf zum 1:0 für den FC Söll. Die frühe Führung beflügelte die Heimmannschaft, die weiterhin viel Ballbesitz hatte und Druck auf den Gegner ausübte. Nur fünf Minuten später antwortete jedoch der SK Jenbach mit einem schnellen Ausgleich. Matteo Schöbel erzielte das 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Doch die Freude der Gäste währte nur kurz. Mustafa Besparmak sorgte in der 14. Minute für das 2:1, indem er einen weiteren Treffer für den FC Söll markierte. Das torreiche Spektakel setzte sich fort, als Nico Berger in der 22. Minute erneut zuschlug und das 3:1 erzielte. Der FC Söll schien die Kontrolle zu übernehmen, doch der SK Jenbach kämpfte sich zurück. Seymen Gökce verkürzte in der 24. Minute auf 3:2, und nur 15 Minuten später gelang Elyasa Sahin der Ausgleich zum 3:3. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Pause blieb das Spiel hochintensiv. Der FC Söll drängte auf die erneute Führung und wurde in der 62. Minute belohnt. Manuel Kircher traf zum 4:3 und ließ die heimischen Fans jubeln. Nur eine Minute später erhöhte Matteo Schöbel auf 5:3 und schien den Sieg für den FC Söll in greifbare Nähe zu rücken.

Doch der SK Jenbach gab nicht auf und kämpfte bis zur letzten Minute. In der 90. Minute erzielte Daniel Nagraisalovic das 5:4 und sorgte für eine spannende Schlussphase. Die Hoffnung der Gäste auf einen späten Ausgleich wurde jedoch zunichte gemacht, als Bernhard Kuss in der Nachspielzeit das sechste Tor für den FC Söll erzielte. Mit diesem Treffer zum 6:4 sicherte er endgültig den Sieg für seine Mannschaft.

Schließlich endete das packende Spiel mit einem 6:4-Erfolg für den FC Söll. Die zahlreichen Tore und Wendungen machten das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Anwesenden. Beide Teams zeigten großen Einsatz und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der bis zur letzten Minute spannend blieb.

Landesliga Ost: Söll : Jenbach - 6:4 (3:3)

93 Bernhard Kuss 6:4

92 Daniel Nagraisalovic 5:4

63 Matteo Schöbel 5:3

62 Manuel Kircher 4:3

39 Elyasa Sahin 3:3

24 Seymen Gökce 3:2

22 Nico Berger 3:1

15 Matteo Schöbel 2:1

14 Mustafa Besparmak 1:1

10 Nico Berger 1:0



