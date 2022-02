Die Nachwuchshighlights in Längenfeld im Herbst 2021

Details Freitag, 04. Februar 2022 00:49

Die Kampfmannschaft des SV Raika Längenfeld holt sich 2021 den Herbstmeistertitel in der Landesliga West, aber auch vom Nachwuchs gibt es Erfolgsmeldungen zu berichten. Für Nachwuchsleiter Florian Pult hat allerdings die Corona-Pandemie puncto Fußball einiges verschoben, der Fußball hat es im Vergleich zu Einzelsportarten nun wesentlich schwerer zu punkten.

Fußball hat im Nachwuchsbereich durch die Corona-Pandemie einen schweren Stand

Florian Pult, Nachwuchsleiter SV Raika Längenfeld: „Zwei Highlights im Herbst waren ganz sicher das Erreichen des Meister-Playoff unserer SPG Ötztal U18 und der SPG Ötztal U15. Natürlich wollen wir mit diesen zwei Teams den einen oder anderen Gegner ärgern und Spieler der U18 schön langsam in der KM2 integrieren. Die größte Herausforderung im Nachwuchsfußball besteht sicher darin, immer genug Kinder zu motivieren mit dem Kicken zu beginnen und dann dem Fußballsport auch treu zu bleiben. Der größte Wunsch aktuell ist natürlich eine hoffentlich ruhige und normale Saison spielen zu können – ohne Corona-Störfeuer. Ein Problem für den Fußballsport ist sicher auch dass sich durch die Corona-Pandemie alles verschoben hat. Früher gab es „nur“ Fußball, durch die Pandemie sind andere Sportarten wieder mehr in den Fokus gerückt. Einzelsportarten sind wieder viel interessanter geworden, da sie durch die Pandemie nicht so durch Regeln und Verordnungen eingebremst wurden.“

SPG Ötztal U15 (Foto: SV Längenfeld)

Kampfmannschaft von Längenfeld startet Testspielprogramm

Am 4. Februar 2022 startet die Kampfmannschaft von Längenfeld das Testspielprogramm mit einer Partie gegen Zams – Anpfiff ist um 20:30 Uhr am Kunstrasen Telfs Emat. Zwei weitere offizielle Testspiele sind ebenfalls in Telfs angesetzt. Am 18. Februar um 20:30 Uhr ist der Völser SV der Gegner, am 4. März Haiming. Die Meisterschaft startet für den Tabellenführer der Landesliga West am letzten Märzwochenende mit der Auswärtspartie in Landeck, eine Woche später folgt die Heimpartie gegen Stubai. Längenfeld geht mit vier Punkten Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Oberperfuss in die Rückrunde, Reutte liegt sechs Punkte zurück.

SPG Ötztal U18 (Foto: SV Längenfeld)