Landesliga West: Goleador Parade der Hinrunde Herbst 2022

Details Freitag, 18. November 2022 00:05

Die Nummer eins unter den Knipsern im Herbst 2022 in der Landesliga West ist ganz klar zu ermitteln. Riccardo Holzknecht von Längenfeld hat mit achtzehn Treffern und ziemlich genau einem Tor pro Stunde Spielzeit ganz klar die Poleposition erobert. In der Gesamtwertung die Nummer zwei ist Ramo Buljubasic von der SPG Innsbruck West mit sechzehn Treffern und 0,86 Toren pro Stunde Spielzeit. Effektiver war Thomas Gufler von Umhausen, aber er hat es „nur“ auf acht Tor gebracht – allerdings in 549 Minuten. Das ist in der Gesamtwertung Rang vier hinter Daniel Fischnaller von Schönwies/Mils.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Riccardo Holzknecht Längenfeld 18 1067 1,01 1 1 1 2 Ramo Buljubasic Innsbruck West 16 1121 0,86 2 3 2,5 3 Daniel Fischnaller Schönwies/Mils 11 974 0,68 3 4 3,5 4 Thomas Gufler Umhausen 8 549 0,87 6 2 4 5 Mathias Gstrein Umhausen 10 994 0,60 4 6 5 6 Can Alak Zirl 8 720 0,67 6 5 5,5 7 Patrick Braun Thaur 8 800 0,60 6 6 6 8 Matthias Mayerhofer Stubai 8 901 0,53 6 9 7,5 9 Mario Hörtnagl Matrei 7 699 0,60 12 6 9 10 Dominik Schweisgut Zams 9 1155 0,47 5 15 10 11 Lukas Peer Wipptal 7 807 0,52 12 10 11 12 Daniel Eller Wipptal 8 1040 0,46 6 18 12 12 Patrik Drago Stubai 8 1048 0,46 6 18 12 14 Patrick Porta Thaur 7 834 0,50 12 13 12,5 15 Armin Unterberger Thaur 7 897 0,47 12 15 13,5 16 Daniel Beer Landeck 6 699 0,52 18 10 14 17 Dano Seidemann Innsbruck West 6 707 0,51 18 12 15 17 Matthäus Ennemoser Längenfeld 7 919 0,46 12 18 15 19 Matteo Probst Absam 6 715 0,50 18 13 15,5 20 Mario Bosnjak Reutte 6 759 0,47 18 15 16,5 20 Jakob Maneschg Landeck 7 958 0,44 12 21 16,5 22 Riccardo Scheiber Längenfeld 6 989 0,36 18 22 20

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.