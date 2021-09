Schönwies/Mils gewinnt auswärts gegen Innsbruck West

Details Dienstag, 07. September 2021 15:26

FG Familyhaus Schönwies/Mils und der SV Absam sind die großen Gewinner der siebenten Runde der Landesliga West. Drei Plätze geht es für beide in der Tabelle nach oben. Absam bezwingt Kolsass/Weer 3:0 und Schönwies/Mils setzt sich bei Innsbruck West mit 4:1 durch. An der Tabellenspitze macht Leader Längenfeld den nächsten Dreier – 3:1 gegen Matrei. Auch Verfolger Oberperfuss siegt – 3:1 gegen Wipptal.

Innsbruck West im Konter gegen Schönwies immer gefährlich!

David Lechner, Trainer FG Familyhaus Schönwies/Mils: „Die SPG Innsbruck West startete in den ersten fünf Minuten druckvoll ins Spiel. Meine Mannschaft konnte sich dann von Minute zu Minute besser an den Gegner anpassen und konnte dann auch verdient in der 16. Minute durch Tobias Bachmair mit 1:0 in Führung gehen. In dieser Phase war meine Mannschaft dann auch überlegen, allerdings blieb Innsbruck West im Konter immer gefährlich. Nach einer schönen Aktion über Daniel Fischnaller, Marco Klingenschmied und Tobias Reiter konnte der neunzehnjährige Lorenz Heidegger sein erstes Tor in der Landesliga bejubeln. Nach 35 Minuten wurde die SPG Innsbruck West wieder stärker und hatte großartige Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Allerdings war unser einundvierzigjähriger Tormanntrainer Dominik Lechleitner, der die beiden etatmäßigen Goalies Mark und Auer vertrat, stets zur Stelle. Nach der Halbzeit begann Innsbruck West wieder stark, ohne sich große Chancen zu erspielen. Meine Mannschaft sorgte dann durch Daniel Fischnaller mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Auch der Anschlusstreffer zum 3:1 durch Ramo Buljubasic sorgte nicht mehr für große Spannung, da Fischnaller mit seinem zweiten Tor den Sack zumachte. Im großen und ganzen trotzdem ein verdienter Sieg im Ausmaß von 4:1.

Beste Spieler FG Familyhaus Schönwies/Mils: Dominik Lechleitner (TW), Tobias Bachmair, Marvin Rauch (RV) , Fabian Novak (LV) und Daniel Fischnaller (ST).

