Umhausen sichert sich mit Sieg gegen Längenfeld Aufstieg – Landeck hält mit Sieg gegen Zams die Klasse

Details Samstag, 17. Juni 2023 01:04

Dramatisches Finale um den zweiten Aufstiegsplatz in der Landesliga West im Fernduell zwischen Umhausen und Stubai. Der SV Umhausen hatte die wesentlich schlechtere Ausgangsposition, lag zwei Punkte hinter Stubai zurück und gerät schon nach sieben Minuten gegen Längenfeld mit 0.2 in Rückstand. Aber Umhausen kann die Partie noch drehen und gewinnt 4:2. Da Stubai in Thaur mit 0:1 verliert, zieht Umhausen im letzten Moment an Stubai vorbei und steigt mit Meister Längenfeld in die Tirol Liga auf. Der SV Landeck gewinnt gegen eine wesentlich stärker aufspielende Elf des SV Luzian Bouvier Zams mit 2:0. Damit nützt dem Tabellenletzten SV Reutte auch ein 4:1 gegen Zirl nichts mehr. Der SV Reutte muss als Tabellenletzter in die Abstiegsrelegation gegen den Tabellenletzten im Osten, dem SV Bruckhäusl. Spieltermine sind der 20. und 24. Juni 2023.

Umhausen dreht 0:2 gegen Meister Längenfeld und steigt auf!

Rene Reinstadler, Co-Trainer SV Umhausen: „Ein Traumstart für Längenfeld mit zwei Traumtoren in den ersten sieben Minuten. In der vierten Minute das 1:0 durch Claudio Scheiber für die Gäste. In der siebenten Minute das 2:0 durch Bernhard Pöllauer. Schlechter hätte es für uns nicht in dieses Spiel gehen können. An die 1200 Zuschauer und eine unglaubliche Stimmung. Uns ist fünf Minuten nach dem 2:0 der Gäste der Anschlusstreffer gelungen – Mathias Gstrein mit dem 1:2 in der 12. Minute. Ganz extrem wichtig auch das 2:2 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte – Strafstoß von Mathias Gstrein verwandelt. In der Halbzeit haben wir uns voll und ganz darauf fokussiert den Dreier zu holen, da ist ein richtiger Ruck durch die gesamte Mannschaft gegangen. Wir wollten das Derby unbedingt gewinnen und uns natürlich auch die Chance auf den Aufstieg erhalten. In Hälfte zwei waren wir dann unglaublich stark, was die zweiten Bälle betraf. So ist uns dann in der 72. Minute das 3:2 durch Rafael Leiter gelungen und nur drei Minuten später das 4:2 durch Luis Marberger. Am Ende hat uns dieser Dreier doch noch den Aufstieg gebracht und das ist natürlich jetzt so kurz danach nur schwer in Worte zu fassen!“

Zams überlegen – aber Landeck gewinnt und sichert sich den Klassenerhalt!

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch an den SV Landeck. Das Ergebnis spiegelt leider den Spielverlauf überhaupt nicht wieder, aber letztendlich ist das egal und interessiert morgen niemanden mehr. Fußball kann grausam sein und das haben wir heute am eigenen Leib zu spüren bekommen.

Zu Beginn des Spieles neutralisierten sich beide Mannschaften. Nach etwa zehn Minuten übernahm der SV Zams das Kommando und war spielerisch komplett überlegen. Einige hundertprozentige Chancen konnten aufgrund fehlender Überzeugung nicht verwertet werden und im Gegenzug hatte der SV Landeck eine einzige Torchance.

Das Gesamtbild änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht und es war nur eine Mannschaft, die Fußball spielte und zwar der SV Zams. Leider wurden wieder die besten Chancen nicht verwertet und so kam es, wie es kommen musste. Eine Unachtsamkeit bei einem Standard und ein Abwehrfehler verhalf den Landeckern zu einem 2:0 Erfolg. Die Torschützen waren Hawar Ilhan in der 72. und Michael Albert in der 78. Minute.

Trotzdem bin ich mit meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben eine gute Frühjahrssaison gespielt und versuchen immer spielerische Lösungen zu finden. Jetzt haben sich die Burschen erst einmal eine kurze Pause verdient und dann geht es in die neue Saison!“

