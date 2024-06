Martin Radda analysiert Zams gegen Rum

Details Montag, 10. Juni 2024 23:15

In der vorletzten Runde der Landesliga West gong es eigentlich nur mehr um die sprichwörtliche Ananas. Meister FC Stubai kassiert die vierte Niederlage im Spitzenspiel gegen Zirl mit 0:2. Wipptal muss absteigen – auch die vorletzte Partie bei Innsbruck West ging mit 2:5 verloren. Der SK Auto Kluckner Rum siegt beim SV Luzian Bouvier Zams mit 3:2.

Frühe Führung und vergebene Chancen

Das Spiel begann mit einer verletzungsbedingten Unterbrechung auf Seiten des SK Rum. Doch schon bald zeigte sich das Potential der Gäste. Bereits in der 15. Minute hatten sie eine Topchance, bei der der Ball vielleicht sogar die Linie überschritten hatte, aber das Spiel ging weiter. Nur wenige Minuten später, in der 19. Minute, folgte der nächste Abschluss, der in einer Ecke resultierte, die jedoch nichts einbrachte.

Der erste Treffer fiel in der 31. Minute: Jurica Mandic verwertete einen Stangler und brachte den SK Rum mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause, in der 45. Minute, verschlechterte sich das Wetter drastisch, was die Bedingungen für beide Teams erschwerte.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Chance für Rum, doch die Zammer Abwehr konnte klären. Ein Rückpassfehler der Heimelf ermöglichte Hanno Altindagoglu in der 50. Minute, auf 2:0 für den SK Rum zu erhöhen.

SV Zams ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und bekam in der 51. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Fabian Thurner verwandelte diesen souverän in der 54. Minute und verkürzte damit auf 1:2. In der 62. Minute setzte Thurner seinen Lauf fort und erzielte nach einer starken Einzelleistung den Ausgleich zum 2:2.

Das Spiel blieb intensiv und emotional. In der 84. Minute bekam SV Zams eine Gelb-Rote Karte, was die Hausherren zusätzlich unter Druck setzte. Nur eine Minute später, in der 84. Minute, sprintete Filip Duric die Linie entlang und legte super auf. Hanno Altindagoglu schob den Ball ein und erzielte den entscheidenden Treffer zum 3:2 für SK Rum.

Mit diesem Last-Minute-Tor sicherte sich der SK Rum den knappen Sieg in einem spannenden und ereignisreichen Spiel. Die Partie endete nach sechs Minuten Nachspielzeit und einem Endstand von 2:3 zugunsten der Gäste.

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Erste Halbzeit einen Elfer verschossen und ein klares Tor selber verhindert. Danach aus einem Konter das 0:1 erhalten und durch einen Abwehrfehler das 0:2. Danach erzielten wir durch zwei Treffer von Thurner Fabi den Ausgleich und waren eigentlich am Drücker, bis der Schiedsrichter meinte, er muss jetzt etwas Entscheidendes zum Spiel beitragen und einen Spieler von uns nach einem Foul an ihm vom Platz schickte. Das 3:2 war dann wieder etwas seltsam verteidigt. Alles in allem ein Spiegelbild der Saison und schade für die Mannschaft, da man sich wieder selber um die Früchte der Arbeit gebracht hat!“

Landesliga West: SV Zams : SK Rum - 2:3 (0:1)

83 Hanno Altindagoglu 2:3

63 Fabian Thurner 2:2

59 Fabian Thurner 1:2

50 Hanno Altindagoglu 0:2

31 Jurica Mandic 0:1

