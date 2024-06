SK Rum bezwingt dezimierte Zamser

In einer Begegnung der 25. Runde der Landesliga West setzte sich der SK Auto Kluckner Rum knapp mit 3:2 beim SV Zams durch. Die Gäste gaben eine 2:0-Führung aus der Hand, konnten dann aber eine numerische Überzahl nutzen und durch einen späten Treffer von Hanno Altindagoglu das Match für sich entscheiden.

Mandic bringt Rum in Front

Das Spiel begann mit einer verletzungsbedingten Unterbrechung auf Seiten des SK Rum - Matej Ivic musste durch Muzaffer Avci ersetzt werden. Doch schon bald zeigte sich das Potential der Gäste. In der 15. Minute hatte der SK eine Topchance, bei der der Ball vielleicht sogar die Linie überschritten hatte, aber das Spiel ging weiter. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Abschluss, der in einer Ecke resultierte, die jedoch nichts einbrachte.

Der erste Treffer fiel in der 31. Minute: Jurica Mandic verwertete einen Stanglpass und brachte die Rumer in Führung. Kurz vor der Pause verschlechterte sich das Wetter drastisch, was die Bedingungen für beide Teams erschwerte.

Hausherren machen Rückstand wett, sind dann aber nur noch zu zehnt

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Chance für Rum, doch die Zamser Abwehr konnte klären. Ein Rückpassfehler der Heimelf ermöglichte Hanno Altindagoglu in der 50. Minute, auf 2:0 für den SK zu erhöhen.

Zams ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und bekam in der 51. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Fabian Thurner verwandelte diesen souverän und verkürzte auf 1:2. In der 62. Minute setzte Thurner seinen Lauf fort und erzielte nach einer starken Einzelleistung den Ausgleich zum 2:2.

Das Spiel blieb intensiv und emotional. In der 70. Minute sah der Doppeltorschütze der Zamser Gelb-Rot, was die Hausherren zusätzlich unter Druck setzte. In der 83. Minute, sprintete Filip Duric die Linie entlang und legte ideal auf, Altindagoglu schob den Ball ein und erzielte den entscheidenden Treffer zum 3:2 für den SK Rum.

In der 90. Minute dürfte Rums Unterhaus-Legende Marco Porta sein nächstes Comeback geben. Auch wenn er schon als Ersatzspieler wegen Kritik Gelb sah, gab der 36-Jährige in den letzten Minuten Vollgas. Letztendlich sicherte sich der SK Rum in einem spannenden und ereignisreichen Spiel einen knappen 3:2-Sieg.

