Michael Schennach, SV Telfs: „Endlich einmal ein Cup-Finale!“

Details Mittwoch, 26. Februar 2020 21:29

Das Ende der Fußball-Winterpause ist zum Glück absehbar und es dauert nicht mehr lange bis die Fortsetzung der Regionalliga Tirol startet. Es wird extrem spannend – oben und unten. Für den SV Telfs geht es aber auch noch im Tirol Cup weiter und Michael Schennach hofft ganz stark das Finale zu erreichen. Und auch die 1000 Zuschauer-Marke soll im Frühjahr 2020 geknackt werden!

Seit acht Jahren in der Kampfmannschaft des SV Telfs!

Michael Schennach: „Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt und spiele seit dem 20.8.2001 für den SV Telfs. Meinen fußballerischen Werdegang startete ich im Sommer 2001 bei meinem Heimatverein - dem SV Telfs. Dort schon packte mich der Spaß am Fußball und auch heute hat sich natürlich daran nichts geändert. Nach erfolgreichem Kinderfußball beim SV Telfs kam ich in die Akademie Tirol, wo ich die gesamte Jugendzeit von U15 bis U18 genießen und ein wenig Erfahrung sammeln durfte. Mein Weg nach dieser Zeit führte mich zurück zum SV Telfs, dort spiele ich jetzt mit großer Freude seit acht Jahren in der Kampfmannschaft.

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Der Fokus für das Frühjahr 2020 liegt auf jeden Fall darin, dass wir uns in der Regionalliga Tirol weiterhin beweisen und den Klassenerhalt schaffen wollen. Endlich ein Cup-Finale wäre eines meiner persönlichen Ziele, denn auch das würde ich meiner Mannschaft zutrauen, da wir leider schon zweimal im Halbfinale ausgeschieden sind.

Titelfavorit in der Regionalliga Tirol ist für mich die Reichenau bzw. der FC Kitzbühel, wobei die Tabelle total eng zusammen ist und daher alles möglich sein wird. Meister in der Bundesliga wird RB Salzburg. In der Europa League traue ich dem LASK einiges zu, jedoch wird es für beide Mannschaft nicht für das Halbfinale reichen.

EM-Endrunde – Kein Kommentar

Vorbild als Fußballer: Toni Kroos, Cristiano Ronaldo

Persönliche Ziele für die Zukunft: Nie den Spaß verlieren!

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Geld spielt nicht Fußball!

Lieblingsmusik: Fast alles

Lieblingsschauspieler: Bradley Cooper

Lieblingsfilm: „John Wick“

An unsere SV-Telfs-Fans: Wir freuen uns schon sehr auf den Start in die Rückrunde 2020 und nur mit eurer Unterstützung erreichen wir unsere Ziele! Danke für eure Hilfe und heuer knacken wir die 1000 Zuschauer!“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten