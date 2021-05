Spielplan Regionalliga Tirol Nachtrag- und Testpartien Juni 2021

Details Montag, 31. Mai 2021 02:04

Nun ist es fix – die Regionalliga Tirol wird für die Saison 2021/22 auf zwölf Teams aufgestockt, zwei Aufsteiger aus der Tirol Liga werden im Juni 2021 ermittelt, zwei Partien der ersten neun Runden der RLT vom Herbst 2020 nachgetragen. Ansonsten gibt es bis Mitte Juni noch einige Testspiele – Ende Juli sollte dann die Meisterschaft 2021/22 starten. Wacker Innsbruck II, Reichenau, WSG Tirol Amateure, Kitzbühel, Imst, Hall, Kufstein, Schwaz, Telfs und Wörgl sind auch noch im Kerschdorfer Tirol Cup engagiert, dessen Achtelfinale am 12. und 15. Juni 2021 ausgetragen wird. Viertelfinale am 19. Juni, Halbfinale am 26. Juni und Finale am 3. Juli 2021.

Nachtragspartien Meisterschaft RLT Herbst 2020

Freitag, 11. Juni 2021

SC Schwaz – SV Hall

SV Wörgl – FC Kufstein

Testspiele Übersicht Mai und Juni 2021

Freitag, 28. Mai 2021

FC Eurotours Kitzbühel – SV Matrei 7:0 (5:0)

Dienstag, 1. Juni 2021

Sparkasse SC Imst – FC Zirl

Velly Arena Imst, 19 Uhr

Mittwoch, 2. Juni 2021

SV Telfs – SV Zams

Sportplatz Telfs Emat, 20 Uhr

Freitag, 4. Juni 2021

FC Wacker Innsbruck II – SPG Silz/Mötz

Sportplatz Mötz, 18:15 Uhr

SVG Reichenau – Völser SV

Sportplatz Völs, 18:30 Uhr

FC Eurotours Kitzbühel – SV Brixen

Sportplatz Brixen, 19 Uhr

Samstag, 5. Juni 2021

SC Eglo Schwaz – SV Fügen

Silberstadt Arena Schwaz, 10:30 Uhr

SV Hall – SV Kematen

Sportplatz Kematen, 11 Uhr

Sparkasse SC Imst – World of Jobs VfB Hohenems

Herrenriedstadion Hohenems, 16 Uhr

SV Telfs – FC Zirl

Sportplatz Telfs Emat, 17 Uhr

WSG Swarovski Tirol Amateure – SV Reutte

Drei Tannen Stadion Reutte, 17 Uhr

Mittwoch, 9. Juni 2021

SV Telfs – SV Kematen

Sportplatz Kematen, 19 Uhr

Samstag, 12. Juni 2021

Sparkasse SC Imst – SW Bregenz

Sportplatz Haiming, 17 Uhr

SV Telfs – FC Koch Türen Natters

Sportplatz Telfs Emat, 17 Uhr

Achtelfinale Kerschdorfer Tirol Cup

IAC – FC Wacker Innsbruck II

WSG Tirol Amateure – SVG Reichenau

Reutte – FC Kitzbühel

Dienstag, 15. Juni 2021

Achtelfinale Kerschdorfer Tirol Cup

SC Imst – SV Hall

FC Volders – FC Kufstein

SVG Mayrhofen – SC Schwaz

SV Fügen – SV Telfs

Umhausen – SV Wörgl