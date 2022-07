ÖFB Cup-Kracher Fügen vs. RB Salzburg im Parkstadion Zell am Ziller - Telfs vs. Austria Salzburg wackelt!

Details Samstag, 09. Juli 2022 01:06

Alle haben zusammen gestanden und es möglich gemacht, dass der SV Fügen den ÖFB-Cup-Kracher gegen RB Salzburg wenn schon nicht auf der eigenen Anlage zumindest in Zell am Ziller austragen kann. Die Partie ist fixiert und wird auch auf ORF Sport+ live übertragen. Noch keine Lösung hat man für die Partie Telfs gegen Austria Salzburg gefunden. Die Partie soll am 17. Juli um 17 Uhr angepfiffen werden. Im Mai 2022 gab es bei der Regionalliga West Partie zwischen Telfs und Austria Salzburg Ausschreitungen - Grund soll die Fan- Rivalität zwischen den Anhängern von Austria Salzburg und Wacker Innsbruck gewesen sein. Damit wäre es von der Tiroler Veranstaltungsbehörde aus ein Hochrisiko Duell mit enormen Sicherheitsbestimmungen, die Telfs nicht stemmen kann. Ein Tausch des Heimrechts ist laut ÖFB nicht erlaubt. Die Palette reicht nun von einer normalen Austragung über ein Geisterspiel ohne Zuschauer bis zu einer Absage und damit dem automatischen Aufstieg von Austria Salzburg. Der SV Fügen hat auch Spieler verabschiedet, die in der kommenden Saison nicht mehr in der Regionalliga Tirol für Fügen auflaufen werden.

Kaderabgänge in Fügen

Der SV Fügen verabschiedet sich mit folgenden Worten von Spielern, die den Verein im Sommer 2022 verlassen werden:

Wir haben euch in den letzten Wochen unsere Neuzugänge präsentiert, doch leider ist es auch an der Zeit, sich von einigen Spielern zu verabschieden. Michael Steinlechner beendet seine Karriere, Thomas Oberhuber wechselt zum FC Bruckhäusl, Johannes Zeller wechselt zu einer noch nicht bekannten Mannschaft, Christian Pair wird zukünftig für den SV Schlitters spielen und Oliver Pohl beendet seine Karriere. Wir bedanken uns bei Much, Thomä, Hannes, Pairl und Olli für ihren Einsatz für den SV Fügen und die schönen gemeinsamen Momente.

Wir freuen uns, euch auch in Zukunft am Fügener Sportplatz begrüßen zu können und wünschen euch alles Gute. Ihr bleibt immer ein Teil des SV Fügen!

Information zum ÖFB-Cupspiel von Fügen gegen den FC Red Bull Salzburg

Nach der Ziehung des Traumloses gegen den FC RB Salzburg gab es in Fügen neben riesiger Freude auch schnell einige große Fragezeichen zur möglichen Durchführung dieses Spiels in Fügen.Aufgrund der Vorgaben durch den ÖFB ist es unmöglich, dieses Spiel am Fügener Sportplatz durchzuführen. Fügen tut uns sehr weh, dieses Match nicht auf unserem Heimplatz bestreiten zu können, die fehlende bzw. in die Jahre gekommene Infrastruktur lässt aber leider keine Chance. Ein Schlag ins Gesicht für alle Zuschauer, Fans, Trainer, Freunde, Kinder und Eltern von Fügen, die vor allem im Heimspiel gegen Natters und im Cupfinale in Thiersee so sensationell unterstützt haben.

Da Fügen dieses besondere Spiel jedoch unbedingt im Zillertal abhalten wollte, hat man sich an den SK Zell am Ziller gewandt mit der Bitte, im Parkstadion Zell spielen zu können. Fügen bedankt sich herzlich bei Obmann Franz Haidacher und dem gesamten SK Zell, dass sie sich bereit erklären, dieses Spiel zu organisieren und durchzuführen. Damit kann den Fügener und Zillertaler Zuschauern die Möglichkeit bieten, bei diesem absoluten Highlight dabei zu sein. Alternativ hätten wir in der Red Bull Arena in Salzburg antreten müssen.

Fügen bedankt sich ebenfalls beim Tourismusverband Erste Ferienregion im Zillertal um Obmann Ernst Erlebach für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung. Ein Dankeschön geht auch an den Vorstand des SC Schwaz, der aufgrund vergangener Heimspiele gegen Rapid Wien und den FC Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup große Erfahrung besitzt und Fügen ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite stand.

Als Spieltermin wurde Freitag, der 15. Juli um 16:30 Uhr vorgegeben. Das Spiel wird auf ORF Sport+ live übertragen. Der Ticketverkauf wird online durchgeführt und ist bereits gestartet.