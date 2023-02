Testspielsiege von Fügen, Kirchbichl, Kolsass/Weer, Zirl und Jenbach

Details Montag, 06. Februar 2023 16:41

Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs zeigte am ersten Februarwochenende 2023 eine sehr starke Vorstellung im Test gegen den SV Fügen und unterliegt knapp mit 1:2. Klare Erfolge feierten Kichbichl gegen Bruckhäusl und Zirl gegen Vomp. Enger ging es in den Partien Kolsass/Weer gegen Veldidena und Jenbach gegen Thaur zu. International hat der FC Kufstein getestet – eine knappe 1:2-Niederlage gegen TUS Raubling aus der Bezirksliga Oberbayern-Ost.

Kirchbichl bezwingt Bruckhäusl

Erster Vorbereitungsgalopp absolviert! Im ersten Test in der Wintervorbereitung kann gegen Landesligist FC Bruckhäusl ein klarer Sieg eingefahren werden. Speziell in der ersten Halbzeit spielte Kirchbichl einen sehr gepflegten Angriffsfußball. Einen Einstand nach Maß feierte dabei die Angerberger-Neuerwerbung Christoph Gschösser mit einem Doppelpack!

SV Kirchbichl vs. FC Bruckhäusl 6:0 (4:0)

Tore: Christoph Gschösser (15., 89.), Christoph Hechenbichler (22.), Ahmad Jumaa (31.), Manuel Hechl (40.), Bastian Mosser (63.)

SVK: Hajda; Hagleitner, Schönlechner F., Schönlechner L. (46. Feiersinger), Martin; Stampfl, Kaindl (46. Jung); Hechenbichler, Jumaa (60. Mosser), Hechl (60. Gugglberger); Gschösser

Zehn Treffer zwischen Kolass/Weer und Veldidena

Die Kampfmannschaft des SV Raika Kolsass/Weer gewinnt das Testspiel gegen den Bezirksligisten FC Veldidena 1919 mit 6:4. Die Tore für Kolsass/Weer erzielten Sari Okan (3), Steinlechner Stefan (2) und Knapp Dominik. Gespielt wurde am Kunstrasen Beselesportplatz.

Starke Kicker von Ebbs fordern Fügen voll

Im zweiten Vorbereitungsspiel konnte sich der SV Fügen gegen einen starken SK Blitzschutz Pfister EBBS mit 2:1 (0:0) durchsetzen. Die Tore für Fügen auf sehr rutschigem Untergrund erzielten Augustin Delic und Alex Gründler. Mit der letzten Aktion erzielten die Unterländer den verdienten Anschlusstreffer.

Zirl berichtet über Testspielerfolg gegen Vomp

Testspielsieg gegen den FC Vomp. Nach der 3:8-Niederlage letzte Woche gegen die SPG Silz/Mötz traf unsere Mannschaft in Schwaz auf den FC Vomp. Und unsere Mannschaft war heute in der Favoritenrolle und wurde dieser auch gerecht. Am Ende stand ein souveränes 6:0 auf unserer Seite. Nächste Woche folgt dann bereits das nächste Testspiel am Freitag gegen die 1b der SK Rum. Und da möchte unsere Mannschaft den heutigen Erfolg bestätigen.

Sieg im zweiten Testspiel von Jenbach gegen Thaur

Jenbachs Analyse: Die erste Hälfte der Testpartie gegen Thaur war ausgeglichen mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Nach der Halbzeit und entsprechenden Wechseln wurde die Partie schneller. Elyasa Sahin zeigte allen, dass er über den Winter nicht langsamer wurde und erzielte das 1:0. Wenig später erzielte unser Youngster Simon Zach das 2:0. Doch der Gegner war davon unbeeindruckt. Mit schönen Spielzügen gelang Thaur erst das 2:1, ehe man zum 2:2 ausglich. Unbeeindruckt davon zündete unser Elyasa seinen Extragang und schoss Jenbach zuerst mit 3:2 und zum Schluss mit 4:2 zum verdienten Sieg.

