Telfs, Ebbs, Kufstein, Reichenau und Wacker Innsbruck testen am letzten Jännerwochenende 2024!

In acht Wochen startet das Tiroler Unterhaus in das Fußballjahr 2024 und die ersten Anzeichen sind schon am letzten Jännerwochenende zu bemerken. Der Winter hat sich zwar noch lange nicht geschlagen gegeben, aber auf Kunstrasen wird der Ball vereinzelt rollen. Ebbs gegen Kufstein, Rum gegen Wacker Innsbruck oder Telfs gegen Natters stehen am Programm.

Freitag, 26. Jänner 2024

19:00 Uhr

SK Ebbs (TL) – FC Kufstein (RLW)

Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

Samstag, 27. Jänner 2024

11:00 Uhr

SVG Reichenau II (GLW) – SK Jenbach (LLO)

Kunstrasen Reichenau

Innsbrucker AC II (1W) – SV Fritzens (GLW)

Kunstrasen Besele

13:00 Uhr

AKA Tirol U18 – SVG Reichenau (RLW)

Kunstrasen Reichenau

SK Auto Kluckner Rum (LLW) – FC Wacker Innsbruck (TL)

Sportzentrum Rum

14:00 Uhr

SV Telfs (RLT) – FC Koch Türen Natters (TL)

Kunstrasen Telfs Emat

15:00 Uhr

SC Sparkasse Imst II (BLW) – FC Zirl (LLW)

Kunstrasen Sportzentrum Imst

SPG Axams/Grinzens (GLW) – FC Wipptal (LLW)

Kunstrasen Kematen

SK Auto Kluckner Rum II (2M) – SU Inzing (GLW)

Sportzentrum Rum

SK Wilten (BLW) – ESV Hatting-Pettnau (1W)

Kunstrasen Besele

16:00 Uhr

SC Eglo Schwaz II (GLO) – FC Bruckhäusl (LLO)

Silberstadt Arena Schwaz

SV Telfs II (BLW) – FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen (GLW)

Kunstrasen Telfs

17:00 Uhr

Innsbrucker AC (RLT) – Generali Union Innsbruck (TL)

Kunstrasen Reichenau