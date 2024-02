Tiroler Testspielübersicht vom 2. bis 7. Februar 2024!

Details Donnerstag, 01. Februar 2024 18:21

Der Februar 2024 ist gestartet und die Testspielsaison nimmt am ersten Februarwochenende so richtig Fahrt auf. Es sind natürlich zunächst einmal vor allem die oberen Ligen, die Testspiele vereinbart haben. Regionalliga West, Regionalliga Tirol und Tirol Liga sind schon sehr aktiv, aber auch in allen anderen Ligen sind Testspiele angesetzt. Nachfolgend die Übersicht – sollten Testspiele fehlen, bittet die Redaktion um eine E-Mail – danke!

Freitag, 2. Februar 2024

19:00 Uhr

SK Ebbs (RLT) – FC Bruckhäusl (LLO)

Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

19:30 Uhr

SVG Mayrhofen (TL) – SK Hippach (LLO)

Kunstrasen Alpenstadion Mayrhofen

20:00 Uhr

SV Wörgl Juniors (BLO) – SC Münster II (1O)

Sportzentrum Wörgl

20:30 Uhr

SV Telfs (RLT) – SV Längenfeld (TL)

Kunstrasen Telfs Emat

Samstag, 3. Februar 2024

11:00 Uhr

Innsbrucker AC (RLT) – FC Koch Türen Natters (TL)

Kunstrasen Besele

FC Zirl (LLW) – SV Raika Kolsass/Weer (LLO)

Sportzentrum Rum

AKA Tirol U 16 – WSG Tirol 1c

Kunstrasen Reichenau

Innsbrucker AC II (1W) – FC Zirl II (2W)

Kunstrasen Wiesengasse

12:00 Uhr

SC Münster (TL) – SC Kundl (RLT)

Kunstrasen Kramsach Landarena

FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen (GLW) – SV Haiming (LLW)

Kunstrasen Telfs

13:00 Uhr

SV Kematen (RLT) – SPG Silz/Mötz (RLW)

Kunstrasen Kematen

AKA Tirol U18 – WSG Tirol Juniors (RLT)

Kunstrasen Reichenau

FC Stubai (LLW) – Völser SV (RLT)

Kunstrasen Fulpmes

SV Fügen (RLT) – TSU Bramberg (SL)

Sportplatz Fügen

SK Auto Kluckner Rum (LLW) – FC Vomp (GLO)

Sportzentrum Rum

SPG Axams/Grinzens (GLW) – SV Götzens (LLW)

Kunstrasen Grinzens

SK Wilten (BLW) – SV Fritzens (GLW)

Kunstrasen Besele

FC Fliess (BLW) – SPG Oberland West II (1W)

Kunstrasen Imst

14:00 Uhr

SC Eglo Schwaz (RLW) – FC Volders (RLT)

Silberstadt Arena Schwaz

15:00 Uhr

SC Imst (RLW) – FC Wacker Innsbruck (TL)

Kunstrasen Sportzentrum Imst

SU Inzing (GLW) – USV Erler Haus Neuhofen I.I. (BS)

Sportzentrum Rum

FC Sellraintal (BLW) – Sportverein Innsbruck II (1W)

Kunstrasen Kematen

SV Nordkette (2M) – SV Navis (BLW)

Kunstrasen Besele

FC Wacker Innsbruck II – Patscherkofel RES

Kunstrasen Wiesengasse

15:30 Uhr

SVG Reichenau Ii (GLW) – FC Wipptal (LLW)

Kunstrasen Reichenau

16:00 Uhr

SC Eglo Schwaz II (GLO) – SK Jenbach (GLO)

Silberstadt Arena Schwaz

SV Telfs II -(BLW) – SV Haiming Juniors (2W)

Kunstrasen Telfs

17:00 Uhr

Sportverein Innsbruck (LLW) – SV Hall (TL)

Kunstrasen Wiesengasse

Sonntag, 4. Februar 2024

14:00 Uhr

SV Telfs II (BLW) – ESV Hatting-Pettnau (1W)

Kunstrasen Telfs

Montag, 5. Februar 2024

18:45 Uhr

SV Telfs (RLT) – Svg Reichenau (RLW)

Kunstrasen Telfs Emat

Dienstag, 6. Februar 2024

17:00 Uhr

WSG Tirol – FC Kufstein (RLW)

Kunstrasen Kramsach

19:00 Uhr

SC Mils (TL) – SV Raika Kolsass/Weer (LLO)

Kunstrasen Mils

19:30 Uhr

FC Kramsach/Brandenberg (LLO) – SV Breitenbach (TL)

Kunstrasen Kramsach

20:00 Uhr

SK Zell / Ziller (GLO) – FC Tux (BLO)

Kunstrasen Fügen

Mittwoch, 7. Februar 2024

19:00 Uhr

SC Eglo Schwaz (RLW) – AKA Tirol U18

Silberstadt Arena Schwaz

19:15 Uhr

FC Wacker Alpbach (BLO) – SK Jenbach (LLO)

Kunstrasen Ski Juwel Arena Alpbach