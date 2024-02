Georg Pendl, SK St. Johann: „Kommt ins Koasastadion zum Fußball schaun!“

Details Sonntag, 25. Februar 2024 00:51

Die laufende Meisterschaft der Regionalliga Tirol ist reich an Überraschungsmannschaften. Dazu zählt neben dem Tabellenführer Volders auch der SK St. Johann, der verhindert hat, dass Wacker Innsbruck schon in der laufenden Saison Regionalligaluft schnappen darf. Die Teilnahme am oberen Play-Off ist für St. Johann faktisch fix. Der Puffer auf das untere Play-off zehn Punkte, nur mehr vier Runden sind im Grunddurchgang zu spielen. Ligaportal.at hat den Goalie und Kapitän der Mannschaft von St. Johann vor das Mikrofon gebeten.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Georg Pendl: „Mein Papa war auch Tormann, so war ich auch von klein auf am Fußballplatz.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Georg Pendl: „St. Johann, Kitzbühel, St. Johann.“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Georg Pendl: „Mein Tormanntrainer Hans Peter Ellmerer.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Georg Pendl: „Neben meiner Familie hat Fußball den größten Stellenwert!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Georg Pendl: „Aufstieg in die Regionalliga Tirol am letzten Spieltag!“

Bisheriges Karrieretief?

Georg Pendl: „Etliche Verletzungen und die Fußballpause während der Corona-Pandemie.“

Warum spielst du gerade im Team von St. Johann?

Georg Pendl: „Es ist mein Heimatverein und wir haben eine super Mannschaft mit einer guten Mischung aus Jung und Alt. Viele verschiedene gute Charaktere und jeder zieht voll mit.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Georg Pendl: „Der Zusammenhalt im ganzen Verein.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Georg Pendl: „Es sind noch vier Runden im Grunddurchgang zu spielen. Natürlich wollen wir ins obere Playoff und dort möglichst lange vorne mitspielen.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Georg Pendl: „Kontinuierlich verbessern und konstanter werden. Wir wollen unseren Zuschauern attraktiven und leidenschaftlichen Fußball bieten, damit die Zuschauer bereits mit Vorfreude zu den Spielen ins Koasastadion kommen.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Georg Pendl: „Die Regionalliga Tirol finde ich sehr ausgeglichen und auch mit einer sehr guten Qualität.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Georg Pendl: „Volders und die WSG-Juniors!“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Georg Pendl: „FC Bayern.“

Deine Meinung zum VAR?

Georg Pendl: „Es macht das Spiel fairer, nimmt aber sehr viele Emotionen weg!“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Georg Pendl: „Es dreht sich alles nur noch ums Geld. Die enormen Ablösesummen. Cupspiele in Saudi-Arabien!“

Persönliche Anliegen?

Georg Pendl: „Kommt ins Koasastadion zum Fußball schaun!“