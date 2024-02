Die Kapitänsdoppelspitze von Volders Manuel Egger und Dominic Hochmuth im Interview!“

Details Mittwoch, 28. Februar 2024 00:48

Der FC Raika Volders geht als Tabellenführer der Regionalliga Tirol in die letzten vier Spiele des Grunddurchganges. Ein sensationell starker Herbst brachte Volders in eine perfekte Ausgangsposition, die Teilnahme am oberen Play-off ist fix und Volders hat auch puncto Kapitän ein Unikum zu bieten. Mit Manuel Egger und Dominic Hochmuth gibt es ein Kapitänsduo und beide Kapitäne hat ligaportal.at Tirol vor das Mikrofon gebeten.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Manuel Egger: „Meine Eltern und mein Bruder.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Manuel Egger: „Im Nachwuchs WSG Tirol, danach zwei Jahre KM2 WSG Tirol, seit 2016 FC Volders

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Manuel Egger: „In Wattens Stefan Köck, Andi Schiener und Martin Rinker. In Volders unser aktuelles Trainerteam Streiter, Stoff, Geisler, Streiter Jr.!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Manuel Egger: „Einen sehr großen!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Manuel Egger: „Aufstieg mit der WSG, zweimal Aufstieg mit FC Volders!“

Warum spielst du gerade beim im Team von Volders?

Manuel Egger: „Durch meinen Heimatort Wattens war es damals die beste Lösung für mich, regelmäßige Spielzeit in einer guten Liga zu sammeln. Mittlerweile haben wir eine Mannschaft mit einem einzigartigen Zusammenhalt und einem super Trainerteam!“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Manuel Egger: „Der Zusammenhalt, das familiäre Umfeld, die tollen Trainingsmöglichkeiten."

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Manuel Egger: „So lange es möglich ist, vorne mitzuspielen!“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Manuel Egger: „In erster Linie die restlichen vier Runden der Hinrunde positiv zu gestalten. Nach der Punkteteilung werden wir sehen, wo die Reise hingeht.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Manuel Egger: „Ich denke, die Regionalliga Tirol ist mit der damaligen Tiroler Liga zu vergleichen.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Manuel Egger: „Als "Herbstmeister" sind wir natürlich auch im Kreise der Favoriten. Kitzbühel und St. Johann sollten durch ihre Verstärkungen im Winter aber die besten Chancen auf den Aufstieg haben.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Manuel Egger: „FC Liverpool!“

Deine Meinung zum VAR?

Manuel Egger: „Wenn er richtig eingesetzt wird, eine tolle Sache.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Manuel Egger: „Ich denke nicht. Die Summen, die international für Spieler und Gehälter gezahlt werden, stehen in keiner Relation mehr. Auch im Amateursport werden teilweise viel zu hohe "Entschädigungen" gezahlt. Dieses Geld sollte man besser in den Nachwuchs investieren.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Manuel Egger: „Papa!“

Dein Vorbild im Fußball?

Manuel Egger: „Steven Gerrard, Jürgen Klopp!“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Manuel Egger: „Liam Neeson, Manuel Kandler.“

Deine Lieblingsmusik?

Manuel Egger: „Quer durch, in der Kabine am liebsten Schlager und Ursprungbuam.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Manuel Egger: „Rennradfahren, Berggehen, reisen.“

Persönliche Anliegen und Kommentare aller Art?

Manuel Egger: „Ich wünsche mir einen respektvolleren Umgang mit den Schiedsrichtern, denn ohne sie wäre der Spielbetrieb erst gar nicht möglich. Abschließend wünsche ich allen eine erfolgreiches und vor allem verletzungsfreies Frühjahr!“

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Dominic Hochmuth: „Meine Eltern!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Dominic Hochmuth: „Nachwuchs in Schwaz & Wattens, dann einige Jahre im Zillertal bei Ried/Kaltenbach, anschließend drei Jahre Union Innsbruck und seit 2017 beim FC Volders.“

Welcher Trainer hat sich besonders positiv beeinflusst?

Dominic Hochmuth: „Manfred Prebio und Michael Schober.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Dominic Hochmuth: „Ausgleich zum Alltag, großes Gemeinschaftsgefühl und Erfolgserlebnisse sammeln.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Dominic Hochmuth: „Zweimal Aufstieg mit FC Volders.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Volders?

Dominic Hochmuth: „Ich wollte damals (2017) einen Verein finden, der nicht weit weg vom Heimatort liegt, wo das Mannschaftsgefüge passt und der ganze Verein funktioniert. Das hab ich mit Volders gefunden und es hat sich seitdem nichts verschlechtert, ganz im Gegenteil!“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Dominic Hochmuth: „Der Grund ist, dass wir innerhalb der Mannschaft eine Stimmung wie bei einer Gasthaustruppe haben ;-), aber trotzdem qualitativ guten und attraktiven Fußball spielen und alle gemeinsam am selben Strang ziehen und dasselbe erreichen wollen.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Dominic Hochmuth: „Schwer zu sagen - ich denke, es wird spannend!“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Dominic Hochmuth: „Am Ende der Rückrunde ganz oben stehen und dann das Bestmögliche im oberen Playoff herausholen.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Dominic Hochmuth: „Ich finde, die Regionalliga Tirol hat dieselbe Qualität wie damals die Tiroler Liga vor der Einführung der Regionalliga Tirol.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Dominic Hochmuth: „Schwer zu sagen, wer am Ende oben steht. Ich hoffe, dass wir eine Rolle spielen, aber St. Johann, Kitzbühel, Wattens sind auch heiße Anwärter auf den Titel.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Dominic Hochmuth: „FC Bayern!“

Deine Meinung zum VAR?

Dominic Hochmuth: „Mit Maß und Ziel sicher ein nützliches Instrument!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Dominic Hochmuth: „Es kommt immer darauf an, welche Ziele man verfolgt. Will man mehr Spiele, mehr Gewinne, mehr Quoten, dann ist die Richtung sicher positiv. Will man mehr auf Regionaliät, Nachhaltigkeit oder ähnliches setzen, dann haben manche sicher viel Arbeit und Aufholbedarf.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Dominic Hochmuth: „Als Lehrer merke ich, dass in den Schulen durch die Schülerligen viel Begeisterung bei den Mädchen und Jungs geschaffen wird. Toll wäre, wenn Vereine mehr mit Schulen zusammenarbeiten könnten und so das ganze Vereinsleben rund um den Fußball den Jugendlichen schmackhaft machen könnten.

Dein großes Vorbild allgemein?

Dominic Hochmuth: „Meine Eltern!“

Dein Vorbild im Fußball?

Dominic Hochmuth: „Roberto Carlos und Gennaro Gattuso!“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Dominic Hochmuth: „Schuh des Manitu und Herr der Ringe / Hobbit.“

Deine Lieblingsmusik?

Dominic Hochmuth: „Vor allem Rock, aber in der Kabine eindeutig Ballermann und Schlager.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Dominic Hochmuth: „Mountainbiken, reisen, essen!“