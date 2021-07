Reichenau macht eine dominante Partie gegen die WSG Tirol Amateure zum Thriller!

Details Samstag, 24. Juli 2021 22:46

Ein Spiel, das den Trainer in neunzig Minuten um Jahre altern lässt. Einige Möglichkeiten den Sack zuzumachen, aber im Finish wackelt der Dreier der SVG Reichenau in der 1. Runde der Regionalliga Tirol 21/22 gegen die WSG Swarosvki Tirol Amateure noch gewaltig. Für Trainer Gernot Glänzer ist der 3:2 Erfolg aber dennoch ein Lichtblick – nach den durchwachsenen letzten Wochen. Fügen gegen SV Innsbruck – das Duell der Aufsteiger – musste wegen eines Gewitters unterbrochen werden, ein Wiederanpfiff war dann nicht mehr möglich.

Statt 3:0 2:1 – und dann wurde es richtig eng!

Man erwartet eigentlich ein Duell auf Augenhöhe, aber von Beginn an ist die Heimelf doch die dominierende Mannschaft. Strafstoß in der 15. Minute für Reichenau und Philipp Thurnbichler lässt sich diese Chance nicht entgehen. Acht Minuten später wird das mögliche 2:0 von den Gästen gerade noch von der Linie weg gekratzt. Reichenau weiter tonangebend, das 2:0 nach einer Ecke – Torschütze ist Alexander Obwalder. Hälfte eins eine klare Angelegenheit für Reichenau – mit 2:0 geht es in die Pause.

Erste Chance den Sack zuzumachen in der 55. Minute – vergeben von Reichenau. Die nächste Möglichkeit noch dicker – der zweite Strafstoß von Philipp Thurnbichler in der 68 Minute – der Ball geht aber nur an die Querlatte. Der Fußball bestraft fast immer, wenn Säcke offen gelassen werden. Im Gegenzug der Anschlusstreffer der WSG durch Boris Juric. Jetzt fallen aber die Tore wie die reifen Äpfel. Der nächste Angriff und Philipp Thurnbichler macht es aus dem Spiel besser – 3:1 in der 70. Minute. Aber tolle Moral der Gäste – sie kommen noch einmal heran – 2:3 durch einen weiteren Treffer von Boris Juric in der 77. Minute. Es wird noch einmal eng und die WSG hat sogar durch Denis Tomic das 3:3 am Fuß. Aber Reichenau bringt den Dreier über die Zeit!

Beste Spieler SVG Reichenau: Philipp Thurnbichler (ST), Hannes Wibmer (6er)

Gernot Glänzer, Trainer SVG Reichenau: „Das war von uns und mit uns mal ein Lichtblick. Trotzdem unnötig spannend – ein 5:0 wäre möglich gewesen. Es wurde dann am Ende aber schon noch sehr eng. So eine Partie muss man einfach früher entscheiden!“