Wörgl und Reichenau trennen sich im Schlager 1:1 und sieben Treffer zwischen Wacker II und Kufstein

Der große Sieger der zehnten Runde der Regionalliga Tirol heißt SV Telfs. Im Schlager der Runde gibt es einen sensationell klaren 4:0 Erfolg im Imst. Verfolger SV Wörgl lässt zuhause gegen Reichenau zwei Punkte liegen und liegt nun sechs Punkte hinter Telfs. Hochdramatisch das Duell zwischen dem FC Wacker Innsbruck II und FC Kufstein – Kufstein holt fast noch ein 1:4 auf – unterliegt aber am Ende 3:4.

Wörgl verliert mit Remis gegen Reichenau den Anschluss an Leader Telfs

Denis Husic, Trainer SV Wörgl: „Ich denke, dass die Punkteteilung okay geht. Eine sehr ausgeglichene Partie, die torlos in die Pause ging. Reichenau ist in der 53. Minute durch Luka Caria In Führung gegangen. Wir haben in der letzten Spielminute durch einen Freistoß von Drazen Kekez das 1:1 erzielen können.“

Beste Spieler SV Wörgl: Tobias Auböck (IV), Manuel Treichl (IV)

Coach von Wacker Innsbruck II: „Meine Mannschaft hat dazugelernt!“

Masaki Morass, Trainer FC Wacker Innsbruck II: „Eine wirklich sehr spannende Partie, den Fans und Zuschauern wurden sieben Tore dargeboten. Kufstein ging in der 14. Minute durch Dominik Stroh-Engel mit 1:0 in Führung. Wir konnten aber binnen fünf Minuten ausgleichen – Paolino Bertaccini zunächst mit dem 1:1. In der letzten Spielminute trifft Paolino abermals – es waren auch zwei sehr schon herausgespielte Tore. Nach dem 2:1 zur Pause waren wir mit dem 3:1 in der 47. Minute durch Rio Nitta doch schon sehr klar auf der Siegerstraße – wieder eine schöne Kombination. In Minute 61 der vierte Treffer für unser Team und das dritte Tor für Paolino Bertaccini per Strafstoß. Aber im Finish wurde es noch einmal eng. Samuel Feichtner mit dem 2:4 in Minute 80, letzte Spielminute 3:4 durch Dominik Sadler. Aber wir bringen den Dreier doch über die Ziellinie. Ein verdienter Erfolg – wir hatten mehr konkrete Möglichkeiten. Im letzten Spiel hatten wir noch verdient verloren, aber unsere junge Mannschaft hat dazugelernt!

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck II: Paolino Bertaccini (MF), Robin Linhart (ST)

