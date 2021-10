Kufstein muss nach Heimniederlage gegen Reichenau Play-Off wohl abhaken

Details Montag, 25. Oktober 2021 00:31

Richtungsweisende Partie der 15. Runde der Regionalliga Tirol zwischen dem FC Kufstein und SVG Reichenau. Für eine reale Chance das Play-Off der Regionalliga West 2022 zu erreichen, müssen beide Mannschaften einen Dreier landen. Der Dreier gelingt Reichenau mit einem 2:1 Erfolg – die zweite Hälfte aber eine sehr enge Kiste. Reichenau fehlen nun auf den zweiten Tabellenplatz drei und auf Leader Telfs vier Punkte – in den letzten sieben Runden ist noch alles möglich. Kufstein hat in Anbetracht der Ausgeglichenheit der Liga wohl die Chance auf das Play-Off vergeben – neun Punkte fehlen auf Platz zwei – das dürfte nicht mehr aufzuholen sein. Am Nationalfeiertag spielt Kufstein um 14 Uhr in Schwaz und Reichenau empfängt um 10:30 Uhr Fügen.

Anschlusstreffer von Kufstein kurz vor der Pause

Ein kurzer Blick auf die Tabelle zeigt für Kufstein ganz klar den Ernst der Lage. Drei Punkte müssen im Heimspiel gegen Reichenau her, um weiter eine reale Chance auf das Play-Off der Regionalliga West zu haben. Aber für die Gäste gilt eigentlich der selbe Anspruch, ein Remis würde allerdings zumindest die Tür zum Play-Off einen Spalt offen lassen. Vor sehr schütterer Zuschauerkulisse präsentiert sich die Heimelf in den ersten zwanzig Minuten sehr dominant. Gefühlt sind es 80% Ballbesitz der Hausherren, aber Reichenau kommt immer besser ins Spiel. Vor allem das Umschaltspiel läuft bei Reichenau wie am Schnürchen und so können die Gäste die Kufsteiner Kicker binnen zehn Minuten richtig schocken. 1:0 durch Philipp Thurnbichler in der 26. Minute und nur zehn Minuten später legt Lukas Caria per Freistoß nach. Eine extrem schwierige Situation für Kufstein, Reichenau hätte bereits vor der Pause den Sack mit dem 3:1 zumachen können. Aber Kufstein kommt wieder zurück ins Spiel – der Anschlusstreffer durch Dawid Bober in der 45. Minute. Reichenau führt zur Pause mit 2:1.

In Hälfte zwei eine ausgeglichene Partie. Die Gäste legen das Spiel wesentlich defensiver an, vereinzelte Chancen auf beiden Seiten. Das Spiel eigentlich immer auf des Messers Schneide. allerdings gelingt es Kufstein nicht richtig Druck aufzubauen. Reichenau verteidigt sich geschickt und bringt den enorm wichtigen Dreier über die Zeit.

Beste Spieler SVG Reichenau: Lukas Caria, Philipp Thurnbichler

Gernot Glänzer, Trainer SVG Reichenau: „Kufstein beginnt sehr stark und ist absolut spielbestimmend. Nach zwanzig Minuten sind wir aber besser ins Spiel gekommen und der Führungstreffer fällt nach einem sehr gekonnten Umschaltspiel. Leider haben wir nach dem 2:1 nicht nachlegen können, der Anschlusstreffer hat das Spiel wieder sehr eng gemacht. In Hälfte zwei haben wir alles daran gesetzt, den Dreier mitzunehmen. Das ist uns am Ende dann auch gelungen!“

