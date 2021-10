Neun Treffer: Spektakel zwischen Telfs und WSG Tirol Amateure – Kitzbühel und Imst trennen sich torlos

Details Mittwoch, 27. Oktober 2021 20:15

Der SV Telfs braucht in der 16. Runde der Regionalliga Tirol eine ordentliche Portion Glück, um faktisch in der letzten Sekunde den Treffer zum 5:4 Erfolg gegen die WSG Tirol Amateure feiern zu können. Der FC Eurotours Kitzbühel und SC Sparkasse Imst trennen sich torlos – für beide Teams zwei Punkte die am Ende extrem abgehen könnten. Kitzbühel hat nach Verlustpunkten nun vier Punkte Rückstand auf den zweiten Play-Off Platz, für Imst wird mit neun Zählern Rückstand extrem schwer doch wieder an die Top-2 heranzukommen. Wörgl hält mit einem 6:2 Erfolg gegen den SVI den Kontakt zum Leader Telfs und die Nummer zwei Schwaz (2:0 gegen Kufstein).

Marvin Kranebitter macht für Telfs den Sack zu

Daniel Osl, Co-Trainer SV Telfs: „Ein Spiel das für wieder mal zahlreiche Telfer Zuschauer einiges an Spannung und Toren zu bieten hatte. Und unsere Spiele gegen Wattens sind meistens von Spektakel begleitet. Leider brachten wir in diesem Spiel nur zu selten das auf den Platz, was uns in diesem Herbst ausgezeichnet hat. Die verdiente Führung der Gäste durch Martin Schmadl in der 13. Minute war die Folge. Dass wir noch vor der Pause zurückkamen, verdanken wir unseren zwei besten Kickern an diesem Tag. Michael Augustin in der 20. und Marvin Kranebitter in der 29. Minute drehten das Spiel zu unseren Gunsten. Leider gaben wir auch diesen glücklichen Spielverlauf aus der Hand und kassierten umgehend den Ausgleichstreffer zum 3:3 in Minute 33, wieder durch Martin Schmadl. Wiederum war es Michael Augustin, der mit einer tollen Einzelaktion einen klaren Elfer herausholte, den Can Alak in Minute 37 zur 3:2 Pausenführung verwertete.

Im zweiten Durchgang ging das bunte Treiben weiter. Individuelle Fehler unserer Hintermannschaft führten kurz nach Wiederanpfiff zum 3:3 durch Justin Forst. In dieser Phase waren die Gäste die klar besserer Mannschaft. Das 3:4 durch Felix Kerber in Minute 61 war die logische Folge. Jedoch zeigte dieser Treffer bei uns eine ganz andere Wirkung als die Gegentreffer zuvor. Wir waren auf einmal spritziger und vor allem im Kopf gedankenschneller als die jungen Fohlen aus Wattens. Von da an übernahmen wir die Kontrolle über das Spiel. Die letzten zwanzig Minuten waren eine starke Leistung unseres Teams. Der 4:4 Ausgleichstreffer durch Can Alak in der 70. Spielminute war verdient und eine Willensleistung. Eigentlich hätten sich an diesem Tag beide Mannschaften einen Punkt in einem packenden und tollen Spiel verdient. Doch unserem Marvin Kranebitter war es vorbehalten in der Nachspielzeit den 5:4 Siegtreffer zu erzielen. Im Nachhinein gesehen ein sehr glücklicher Punkt für uns. Denn abgesehen von den letzten Minuten konnten wir zu keinem Zeitpunkt unser Spiel durchziehen.

Beste Spieler SV Telfs: Michael Augustin (M), Marvin Kranebitter (ST)

Bester Spieler WSG Tirol Amateure: Martin Schmadl

Nullnummer im Schlager zwischen Kitzbühel und Imst

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst: „Es war das erwartet kampfbetonte Spiel gegen physisch starke Kitzbühler. Mein Team war in den Zweikämpfen sehr präsent und hat sich den Punkt mehr als verdient. Beide Teams hatten eine Großchance und in Summe geht das Remis in Ordnung, obwohl wir in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile hatten. In der Offensive fehlt uns derzeit die Selbstverständlichkeit und Durchschlagskraft. Wir sind nun seit vier Spielen ungeschlagen und wollen am kommenden Samstag, dem 30. Oktober 2021, im Heimspiel gegen den SV Hall (16:30 Velley Arena) zum Saisonabschluss in der Reichenau unbedingt nachlegen.“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst: Simon Stigger (Torhüter), Armin Hamzic (Verteidigung) Lukas Lamp (Verteidigung)

