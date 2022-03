Kitzbühel und Reichenau teilen Punkte – Abfuhr für Kufstein in Imst

Details Dienstag, 29. März 2022 00:11

Der SC Sparkasse Imst hat in beeindruckender Weise das Meister Play-Off der Regionalliga Tirol erreicht. Gegen den bereits qualifizierten FC Kufstein gab es einen 6:1 Kantersieg. Ebenfalls im oberen Play-Off werden SVG Reichenau und der FC Eurotours Kitzbühel spielen. Das 1:1 hat zwar beiden die letzte theoretische Chance auf das Regionalliga West Play-Off genommen, aber Telfs hat ja dann beim SV Innsbruck sowieso alles klar gemacht und gemeinsam mit Schwaz die Premiere des Regionalliga West Play-Off erreicht. Der Spielplan des West-Play-Off wurde bereits ausgelost, da aber keine Mannschaft Lizenzanträge für die 2. Liga gestellt hat, geht es sozusagen „nur“ um einen Österreich West Meister. In der ersten Runde am zweiten Aprilwochenende gibt es nur Bundesländerderbys. Schwaz empfängt Telfs, Hohenems die Mannschaft von Admira Dornbirn und in Salzburg empfängt Austria Salzburg das Team des TSV St. Johann.

Kitzbühel und Reichenau teilen die Punkte

Gernot Glänzer, Trainer SVG Reichenau: „Wir haben einfach versäumt das erste Tor zu machen. Viermal hatten wir die Chance dazu, aber wir konnten den Ball nicht im Tor der Heimelf unterbringen. Kitzbühel war in der zweiten Hälfte stärker. Allerdings war unser Tor in der 75. Minute aus meiner Sicht regulär, ich habe da keine Abseitsstellung gesehen. Viel Pech, Eigentor in der 84. Minute. Sebastian Pittl konnte dann noch in der Nachspielzeit ausgleichen. Telfs hat gewonnen, damit war ja dann später eh alles klar.“

Bester Spieler SVG Reichenau: Sebastian Pittl (li. AV)

Kantersieg von Imst gegen Kufstein

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst: „Von Anfang an konnten wir an die Leistung vom Derbysieg in Telfs am vergangenen Wochenende anknüpfen. Bereits nach zehn Minuten stand es nach Toren von Christoph Eller und Rene Prantl 2:0 für uns. Meine Spieler blieben hungrig und konnten unseren Fans in der Velly Arena ein Fußballfest bereiten. Lorenz trug sich mit seinem vierten Saisontreffer ebenfalls in die Schützenliste ein, Rene Prantl noch zweimal und wiederum Christoph Eller trafen zum verdienten 6:1 Heimsieg gegen den FC Kufstein. Den Treffer für Kufstein erzielte Daniel Wurnig zum zwischenzeitlichen 3:1 in der 55. Minute. Nun freuen wir uns natürlich sehr, dass wir den Einzug in das Regionalliga Tirol Meister Play Off eine Runde vor Ende des Grunddurchganges geschafft haben. Die Jungs haben sich das verdient, da gehören sie hin. Wir sind als Team wieder gefestigt und die Spielfreude ist zurückgekehrt.“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst: Rene Prantl (Stürmer), Christoph Eller (Mittelfeld)