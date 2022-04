Fügen bezwingt Imst – Meister Play-Off der Regionalliga Tirol ist ausgelost!

Details Samstag, 02. April 2022 21:33

Letzte Runde im Grunddurchgang der Regionalliga Tirol. Im Spiel des SV Fügen gegen den SC Sparkasse Imst ging es auf der einen Seite um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt für Fügen – die für das Play-Off allerdings geteilt werden. Imst spielt im Meister-Play-Off der Regionalliga Tirol, in dem es um ein ÖFB-Cup Ticket für die erste Runde 22/23 geht. Fügen profitierte von der Abschlussschwäche in Hälfte ein von Imst und Fügen war in Hälfte zwei entschlossener die drei Punkte zu holen! So endet die Partie mit einem 2:0 Erfolg von Fügen.

Prächtiger Freistoß von Fügen zur Führung

An die 300 Zuschauer und Fans sehen von der ersten Minute an eine sehr interessante Partie am Sportplatz Fügen. Imst zeigt eine gute erste Hälfte, kann aber die Leistung nicht auf der Anzeigetafel widerspiegeln. Eine gute Nullnummer zur Pause und bezeichnenderweise fällt der erste Treffer aus einem Freistoß. Dieser hat es aber in sich – Manuel Jochriem zeigt in der 71. Minute was er drauf hat. Imst kann in Hälfte zwei nicht mehr nachlegen, Alexander Kohler macht zehn Minuten später den Deckel drauf.

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst: „Wir haben heute eine sehr starke erste Halbzeit von unseren Jungs gesehen, aber es fehlte die letzte Zielstrebigkeit und Konsequenz beim Abschluss. Nach der vergebenen Topchance von Rene Prantl kam etwas Sand ins Getriebe und wir wurden zu ungeduldig. Statt mit einer verdienten Pausenführung in die Kabine zu gehen, stand es weiterhin 0:0.

In der zweiten Hälfte wurde es zunehmend hektischer und im Gegenzug an eine sehr gute Kopfballchance von Christph Eller zirkelte die Heimelf einen Freistoß unhaltbar ins Kreuzeck zum 1:0. Unter dem Strich muss man sagen, dass nach der geschafften Qualifikation für das Meister Play-Off, ein paar Prozent bei Einstellung, Willen und Risiko bei jedem Spieler fehlten, um das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen.“

So startet das obere Play-Off der Regionalliga Tirol!

Am 8.4.22 geht es um 18:30 Uhr los – SVG Reichenau startet mit dem Heimspiel gegen Kufstein. Am 10.4. trifft um 16 Uhr Kitzbühel zuhause auf Imst. Wörgl ist spielfrei. Nach der Osterpause geht es am vorletzten Aprilwochenende mit den Partien zwischen Kufstein gegen Kitzbühel und Imst gegen Wörgl weiter. Reichenau ist spielfrei. Wörgl startet in das Meister Play-Off der Regionalliga Tirol mit zwanzig Punkten, ein Punkt dahinter Kitzbühel und Reichenau. Drei weitere Punkte zurück Kufstein, Imst einen Punkt hinter Kufstein. Acht Spiele stehen für alle Mannschaften noch aus, 24 Punkte sind zu vergeben. Es wird auf alle Fälle spannend welche Mannschaft sich das Ticket für die erste Runde des ÖFB-Cup 2022/23 holen wird!