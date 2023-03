Imst bremst die SPG Silz/Mötz in der Nachtragspartie aus!

Details Mittwoch, 22. März 2023 15:06

Auch die Nachtragspartie der Regionalliga Tirol am 21. März 2023 endet mit einer faustdicken Überraschung! Die SPG Silz/Mötz hatte den Matchball Richtung RLW Play-off am Fuß – verliert aber gegen den SC Sparkasse Imst mit 2:3! Imst schafft diesen Dreier, obwohl man siebzig Minuten in Unterzahl bestehen muss. Dieses Ergebnis ist vor allem eine gute Nachricht für Reichenau. Sowohl Tabellenführer Kufstein als auch die Nummer zwei Silz/Mötz sind zwei Runden vor Schluss des Grunddurchganges noch in Griffweite – und damit auch das Regionalliga West Play-Off.

Imst - siebzig Minuten in Unterzahl - gewinnt mit Treffer fünf Minuten vor Schluss gegen Silz/Mötz

Bernhard Lampl, Trainer SC Sparkasse Imst: „Großes Kompliment an meine Mannschaft. Beeindruckend war, dass sich die Mannschaft bei diesem schwierigen Spielverlauf mit zweimaligem Rückstand und einer Roten Karte in der 20. Minute niemals aufgegeben hat. Schlussendlich war der Lucky Punsch natürlich glücklich, aber in Summe auch nicht unverdient. Ich hoffe, wir nehmen diesen Spirit nun mit in die nächsten Partien.

Die SPG konnten in der 7. Minute mit 1:0 nach einer Kombination durch Ertugrul Yildirim in Führung gehen. Das 1:1 war ein super Lochpass von Thomas Moser auf Valerio Espa in Minute dreizehn. In Minute neunzehn die Rote Karte – Torchancenverhinderung! Foul von Florian Jamnig an Stoppacher. Meine Elf numerisch in der Unterzahl. Das 2:1 für die SPG in der 35. Minute nach einer Flanke von rechts und in der Mitte steht Paulo Rossetti allein und köpft ein. Das 2:2 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Aktion zwischen Thomas Moser und Rene Prantl und Rene schließt dann mit einem Flachschuss ab. Der Siegestreffer für meine Elf in der 85. Minute – ein Freistoß von Kofler und den Abstauber verwertet Lukas Lamp zum 3:2 für Imst!“

Spekulationen am Rechenschieber

Kufstein und Silz/Mötz halten bei 41 Zählern, zwei Punkte weniger hat Reichenau. Die Chancen von Schwaz – drei Punkte hinter Reichenau – doch noch die Top-2 zu erreichen wohl nur noch theoretischer Natur. Reichenau gegen Schwaz am kommenden Sonntag, dem 26.3.2023, Ankick 10:30 Uhr, ist damit die ganz zentrale Partie. Schwaz kann die theoretischen Chancen mit einem Sieg wahren, Reichenau würde bei einem Sieg Kufstein und die SPG Silz/Mötz noch stärker unter Druck setzen. Silz/Mötz spielt in Telfs, Kufstein bei den sehr starken WSG Tirol Amateuren. In der letzten Runde des Grunddurchganges trifft dann am 1. April 2023 um 17 Uhr Schwaz zu Hause auf Telfs, Reichenau spielt in Imst, Kufstein empfängt Hall und die SPG Silz/Mötz spielt bei den WSG Tirol Amateuren.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei