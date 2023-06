Tiroler Quintett für Regionalliga West 2023/24 fix – Schwaz besiegt Fügen und Imst siegt in Mötz

Details Sonntag, 04. Juni 2023 21:06

Alles klar am ersten Juniwochenende 2023, was die Regionalliga West 2023/24 aus Tiroler Sicht betrifft. SW Bregenz holt sich in der Regionalliga West den Titel und steigt in die 2. Liga auf. Damit hat Tirol fünf Tickets für die Regionalliga West 2023/24 zu vergeben. Fix dabei waren bereits Kufstein, Reichenau und Silz/Mötz. Am 3. Juni holten sich im oberen Play-off der Regionalliga Tirol der SC Eglo Schwaz mit einem 3:1 gegen Fügen und der SC Sparkasse Imst mit einem 4:1 bei der SPG Silz/Mötz die restlichen beiden Tickets!

Fügen geht in Schwaz in Führung – aber die Heimelf dreht die Partie!

Stefan Plattner, Trainer SC Eglo Schwaz: „Wir sind gut in die Partie gekommen, gelungener Auftritt in der ersten Hälfte. Aber zwei bis drei gute Chancen konnten wir nicht verwerten. In der 62. Minute ein Konter von Fügen und das 1:0 durch Matteo Steiner. Das war absolut ein kleiner Schock für meine Mannschaft. Wir haben dann die Partie aber doch binnen zehn Minuten gedreht. Wir wollten unbedingt gewinnen und am Ende schaffen wir es durch Tore von Patrick Knoflach in der 74. und 84. Minute. Fügen mit Pech im Finish – Eigentor und am Ende 3:1 für Schwaz. Über neunzig Minuten gesehen waren wir die bessere Mannschaft!“

Imst fixiert Regionalliga West 2023/24 mit Sieg gegen Silz/Mötz

Bernhard Lampl, Trainer SC Sparkasse Imst: „Die Partie gegen Silz Mötz war eine ganz wichtige Partie für uns, weil wir unbedingt den Aufstieg in die Regionalliga West vorzeitig fixieren wollten. Wir waren von Anfang an aggressiv, spielerisch aktiver und somit auch sportlich überlegen. Nach den Toren von Lorenz und Schmiederer und dem korrekten Ausschluss (Gelb/Rot) ging es verdient mit 2:0 in die Halbzeit. Mit dem 3:0 - Ecke und Schuss Prantl - war die Partie dann entschieden. Im Anschluss haben wir die Partie dann gut verwaltet und auch verdient gewonnen. Der Elfmeter von Yildirim und der Treffer von Florian Jamnig haben dann für den Endstand von 1:4 gesorgt. Ich bin der mannschaftlichen Leistung sehr zufrieden und freue mich nun auf den „Supercup“ gegen den Südtiroler Cupsieger am Mittwoch!“

