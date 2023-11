St. Johann bezwingt mit grandioser erster Hälfte Fügen – Innsbrucker AC überrascht gegen Ebbs

Details Sonntag, 05. November 2023 02:16

Die ersten drei Spiele der 17. Runde der Regionalliga Tirol wurden bereits am Samstag, dem 4. November 2023, gespielt. Die ganz große Überraschung gelang dem Innsbrucker AC mit einem 3:1 gegen den SK Ebbs, die damit ein wenig den Kontakt zur Tabellenspitze verlieren. Der SK St. Johann setzt sich mit einem 4:1 gegen den SV Fügen zumindest für vierundzwanzig Stunden an die Tabellenspitze. Volders kann das aber am Sonntag ab 14 Uhr in Telfs noch ändern und die Führung zurückholen. Durch die Niederlage von Fügen haben die WSG Tirol Juniors zu Hause um 10:30 Uhr die Chance, die Platzierung unter den Top-6 zu untermauern. Dasselbe gilt für Völs im Schlager gegen Kitzbühel ab 14 Uhr. Kundl hat mit einem 1:0 Erfolg gegen Wörgl die rote Laterne an den besiegten Gegner weitergegeben.

Innsbrucker AC gelingt mit Dreier gegen Ebbs die große Überraschung!

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Wir sind gut in die Partie gestartet. Der Gegner hatte allerdings am Anfang ein Übergewicht puncto Ballbesitz. Nach der 20. Minute haben wir allerdings das Kommando übernommen. Ein toller Treffer in der 37. Minute durch Ertugrul Yösavel. Mit 1:0 für unsere Mannschaft geht es in die Pause. Viel Ballbesitz für unsere Elf in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit und das 2:0 durch Michael Simic in der 48. Minute. Ebbs kommt aber wieder zurück. Eine Einzelaktion von Daniel Wurnig bringt den 1:2 Anschlusstreffer in der 65. Minute. Mit dem 3:1 in der 81. Minute hat dann aber David Oberortner den Deckel drauf gemacht. Wir haben extreme Verletzungssorgen und unsere jungen Kicker machen das ganz toll. Den erst fünfzehnjährigen Lucas Gebhart möchte ich da stellvertretend für die jungen Wilden erwähnen. In den letzten Runden haben wir ziemlich unglücklich agiert, heute hat es aber die gesamte Mannschaft sehr gut gemacht!“

Furiose erste Halbzeit von St. Johann gegen Fügen

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „In der ersten Halbzeit sicherlich die beste Vorstellung der Mannschaft, seit ich Trainer in St. Johann bin. Klar überlegen, zweimal Stange und einmal Latte. Richtig stark, bin sehr stolz! Drei Treffer von Christian Pauli, Andreas Lovrec und Maximilian Jurescha und eine 3:0 Führung zur Pause. In der zweiten Hälfte etwas weniger Intensität. Tolle Moral von Fügen, die nicht aufgegeben haben und stark dagegen gehalten haben. Kompliment! Matteo Steiner gelingt das 3:1 in der 52. Minute, wir setzen aber durch Christian Pauli in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. Vor dem 4:1 hat uns aber unser Goalie mit einer tollen Aktion vor dem Anschlusstreffer bewahrt!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.