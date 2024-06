Kitzbühel fixiert mit Sieg in Ebbs „Titelfinale dahoam“ und Volders siegt in Fügen!

Details Montag, 10. Juni 2024 00:09

Es ist angerichtet für den 15. Juni 2024 im oberen Play-off der Regionalliga Tirol. In der vorletzten Runde setzt sich der FC Eurotours Kitzbühel knapp mit 2:1 beim SK Freisinger Ebbs durch. Titelkonkurrent WSG Tirol Juniors ließen St. Johann keine Chance und gewannen mit 6:2. Damit kommt es am 15.6.2024 ab 15:30 Uhr zum ultimativen Titelduell in Kitzbühel gegen die WSG Tirol Juniors. Den WSG Tirol Juniors würde ein Remis für den Titel und den Aufstieg in die Regionalliga West genügen.

Analyse des FC Kitzbühel – knapper 2:1 Erfolg in Ebbs!

Der FCK konnte auch auf dem kleinen Platz in Ebbs bestehen und gewann das Auswärtsmatch gegen beherzt kämpfende Gastgeber mit 2:1. Der frühe Führungstreffer - Kevin schlenzte einen Ausschuss von Nazar am Ebbs-Keeper vorbei ins leere Tor - hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir kontrollierten das Spiel 25 Minuten lang, haben dann aber etwas den Faden verloren.

Nach Seitenwechsel sind wir wieder gut gestartet, dem 2:0 von Wowo folgte eine dicke Chance auf das dritte Tor - ein Ebbser Verteidiger konnte aber auf der Linie klären. Im Gegenzug haben wir dann aus einem Standard den Anschlusstreffer hinnehmen müssen. Ebbs versuchte in der Schlussphase mit vielen hohen Bällen den Ausgleich zu erzielen. Wir sind jedoch kompakt gestanden und haben gut verteidigt - in der einen oder anderen Situation hatten wir auch das nötige Glück, um so ein Spiel zu gewinnen. Jetzt freuen uns beim „Finale Dahoam“ natürlich nicht nur auf ein spannendes Match gegen die WSG Tirol Juniors, sondern vor allem auch auf eine tolle Atmosphäre und viele Zuschauer“, so FCK Coach Paul Schneeberger.

Volders erobert mit Sieg in Fügen Platz drei!

Eine sehr starke Saison hat der FC Raika Volders auch in der vorletzten Partie 2023/24 untermauert. Mit einem 4:0 beim SV Fügen durch Treffer von Gorgy Ayckbourne, Jakob Triendl, Fabian Wessiak und Manuel Egger wird Tabellenplatz drei erobert. In der letzten Partie empfängt Volders am 15. Juni 2024 um 15:30 Uhr Ebbs und der SK St. Johann ist in Fügen zu Gast. Volders und St. Johann halten vor dem Saisonfinale bei je 31 Zählern.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.