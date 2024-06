Kundl hält mit Sieg gegen Kematen die Klasse – Wörgl verliert unglücklich gegen Völs

Details Montag, 10. Juni 2024 22:39

In der vorletzten Runde des unteren Play-off der Regionalliga Tirol konnte der Völser SV die Tabellenführung übernehmen. Das 1:0 beim SV Wörgl fiel aber erst im Finish, Wörgl konnte über lange Phasen sehr gut mithalten. Sehr überraschend die klare 2:6 Niederlage des SV Telfs im Heimspiel gegen den Innsbrucker AC. Kundl gewinnt gegen Kematen mit 3:1 und hält damit die Klasse, Wörgl muss in die Tirol Liga absteigen. In der letzten Runde das direkte Duell um Platz eins im unteren Play-off zwischen Leader Völser SV und Telfs am 15. Juni 2024 um 18 Uhr in Völs.

Ärgerliche Niederlage von Wörgl in der Nachspielzeit gegen Völs

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „in der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Zwei Topchancen für uns, zweimal hat der Goalie der Gäste den Ball gefangen. Völs hat auf unsere Fehler gewartet, aber Sie waren ohne richtige Chance. Zweite Halbzeit wir haben viele technische Fehler gemacht, Völs hatte zwei bis drei gute Möglichkeiten nach Konterangriffen, aber es bleibt beim 0:0. Dann in letzter Minute nach einerEcke macht Mario Lanziner für Völs das 1:0. Meine Jungs waren nicht bis zum Schluss konzentriert. So was darf nicht passieren. Unentschieden wäre in Ordnung und okay gewesen, aber so ist es im Fußball!“

Kundl macht den Sack mit Sieg gegen Kematen zu

Über 500 Zuschauer und Fans sehen im Achenstadion Kundl ein starkes und effektives Finish der Heimelf. Bereits in der vierten Minute die Führung für Kundl durch Christopher Kern. In der 12. Minute kann allerdings Kematen durch Maximilian Plattner ausgleichen. Im Finish ein Doppelpack von Clemens Kogler und Christopher Kern zum 3:1 für Kundl.

