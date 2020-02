Maximilian Hofer, FC Natters: „Meine Fußball Leidenschaft hat mir in schweren Zeiten immer geholfen!“

Details Donnerstag, 13. Februar 2020 19:39

Der Februar 2020 gehört auf Ligaportal.at den Akteuren des Fußballs – wir stellen Spieler aller Ligen im Interview vor. Zwei Kreuzbandrisse hat Maximilian Hofer in seiner Laufbahn bereits überstanden und er kann ohne Fußball nicht leben. Aktuell fightet er in der HYPO Tirol Liga mit dem FC Koch Türen Natters um eine gute Platzierung – der Puffer zur Abstiegszone beträgt allerdings auch nur vier Punkte. Die Rückrunde wird also megadramatisch und für Natters startet sie mit der extrem schweren Partie in Kundl.

Fußballerischer Werdegang

Maximilian Hofer: „Ich bin 24 Jahre alt und spiele seit Juli 2019 für den FC Natters. 1999/2000 bin ich im FC Wacker Innsbruck Nachwuchs gestartet – dann kam ich in die KM des FC Wacker Innsbruck, zu WSG Wattens, zur Union IBK und wieder zur KM des FC Wacker Innnsbruck zurück. Dann folgten fünf Jahre bei den FC Wacker Innsbruck Amateuren, SV Kematen, SVI und nach dem zweiten Kreuzbandriss zum FC Natters.“

Ziele der Mannschaft im Frühjahr 2020

Maximilian Hofer: „Schnellstmöglich mit dem Abstiegskampf abschließen und natürlich von Woche zu Woche gute Leistungen bringen, zu punkten und sich im oberen Mittelfeld etablieren.“

Favoriten

Maximilian Hofer: „In der eigenen Liga schätze ich den SVI am stärksten ein. Österreichischer Meister wir wieder RB Salzburg. Für das Nationalteam hoffe ich bei der EM Spiele in den K.O. Runden – aber das wird schwer!“

Persönliche Ziele im Frühjahr 2020: starke Rückrunde spielen, verletzungsfrei bleiben und zeigen, was in uns steckt!

Vorbild als Fußballer und das Idol: Cristiano Ronaldo, da seine harte Arbeit, der Ehrgeiz und die professionelle Einstellung einzigartig ist.

Wünsche allen Teams ein gutes, vor allem verletzungsfreies Frühjahr 2020 und freue mich schon auf all die Begegnungen!

Motto: Fußball ist meine Leidenschaft und die hat mir in vielen aussichtslosen und schweren Zeiten immer geholfen! Fußball ist nicht aus meinem Leben wegzudenken!“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten