Dramatik vor der kurzen Sommerpause – die Entscheidungsspiele vom 25. und 26. Juni 2021

Details Freitag, 25. Juni 2021 01:59

Im Fokus die Tirol Liga – drei Mannschaften Fügen, SPG Silz/Mötz und der SV Innsbruck haben noch die Chance auf zwei Plätze in der Regionalliga Tirol 21/22. Auch in den Landesligen wird der dritte Aufsteiger ermittelt. Hochdramatisch sicher auch die Tirol Cup Halbfinalpartien der Frauen und Herren, Zell am Ziller mit dem letzten Matchball Richtung Aufstieg, Paznaun ist schon fix aufgestiegen, kann sich aber noch den Titel holen und Schwoich II vs. Uderns ermittelt den vierten Aufsteiger in die 1. Klasse. Dann folgen noch die Finalpartien im Tirol Cup am 4. Juli, eine sehr kurze Vorbereitungszeit im Juli und in einem Monat geht es mit der Saison 2021/22 los. Der Fußball hat wieder das Kommando übernommen!

Die Spiele vom Freitag, 25. Juni 2021, in der ligaportal.at Liveticker Übersicht

Die Spiele vom Samstag, 26. Juni 2021, in der ligaportal.at Liveticker Übersicht

Tirol Liga

Freitag, 25. Juni 2021

FC Zirl – FC Volders (19:30 Uhr)

Samstag, 26. Juni 2021

Völser SV – SV Fügen (18 Uhr)

SPG Silz/Mötz – Kematen (18 Uhr)

FC Natters – SK Ebbs (18 Uhr)

SK St. Johann – SV Innsbruck (18 Uhr)

SC Kundl – SC Mils (18 Uhr)

Union Innsbruck – FC Söll (18 Uhr)

Drei Kandidaten – aber nur zwei Teams können einen Etage höher in die Regionalliga Tirol. Der SV Fügen und der SV Innsbruck haben es selbst am Fuß – ein Dreier in Völs bzw. ein Dreier in St. Johann bringen Fügen und den SVI sicher in die Regionalliga Tirol. Der Tabellenerste löst zudem ein Ticket für die erste Runde des Uniqa ÖFB Cup 21/22. Die SPG Silz/Mötz hat noch eine Chance bei einem Dreier gegen Kematen. Spielt der SVI nur Remis ist die SPG sicher oben, bei einem Remis von Fügen könnte die Tordifferenz entscheidend sein. Fügen hat aktuell eine um einen Treffer bessere Tordifferenz als die SPG Silz/Mötz. Verliert Fügen doer der SVI ist die SPG Sicher oben, aber Bedingung ist in allen Fällen ein voller Erfolg der SPG gegen Kematen.

Relegation Landesligen Rückspiel

Freitag, 25. Juni 2021, 19:30 Uhr

SV Brixen - Innsbrucker AC (erstes Spiel 2:0)

Gebietsliga Ost

Samstag, 26. Juni 2021

SV Achenkirch – FC Vomp (17:30 Uhr)

Finkenberg/Tux – FC Kössen (17:30 Uhr)

Alles schon entschieden – Achenkirch ist Meister und steigt mit Kramsach auf. Kössen kann sich real gesehen nicht mehr retten – außer man gewinnt gegen Finkenberg/Tux mit vierzehn Treffern Unterschied.

Bezirksliga Ost

Freitag, 25. Juni 2021

SV Schlitters – FC Wacker Alpbach (20 Uhr)

Samstag, 26. Juni 2021

SK Zell am Ziller – FC Aschau (17 Uhr)

Der letzte Matchball für Zell am Ziller – nur bei einem vollen Erfolg gegen Aschau kann man noch Platz zwei erreichen und mit Breitenbach aufsteigen. Schafft Zell den Dreier nicht, wäre Ried/Kaltenbach und Breitenbach oben.

Bezirksliga West

Samstag, 26. Juni 2021

SV Navis – FC Paznaun (18 Uhr)

Paznaun kann sich mit einem vollen Erfolg noch den Titel holen, der Aufstieg gemeinsam mit Inzing ist fix.

1. Klasse Ost

Samstag, 26. Juni 2021

SV Thiersee II – FC Hochfilzen (17 Uhr)

Hochfilzen kann sich mit einem vollen Erfolg noch Platz drei holen, aufsteigen werden Meister Bad Häring und Fügen II.

1. Klasse West

Samstag 26 Juni 2021

FC St. Leonhard – SV Ried i.O. (18 Uhr)

Kerschdorfer Tirol Cup Halbfinale Herren

Samstag, 26. Juni 2021

SC Sparkasse Imst – SC Eglo Schwaz (17:30 Uhr)

FC Eurotours Kitzbühel – WSG Tirol Amateure (17:30 Uhr)

Zwei Schlagerspiele und bislang hat der Tirol Cup wirklich ausgezeichnete Partien geboten.

Kerschdorfer Tirol Cup Halbfinale Frauen

Samstag, 26. Juni 2021

Wilten – SPG FC Stubai/Matrei (18 Uhr)

SPG Alpbachtal – SV Innsbruck (19 Uhr)

Wilten bezwang im Viertelfinale Hippach 7:0, Alpbachtal kam in Schwoich im Penaltyschießen weiter, Stubai/Matrei bezwang Rinn/Tulfes/Wattens mit 4:2 und der SVI macht mit einem 5:0 gegen Ried/Kaltenbach das Halbfinale klar.

Aufstiegsrelegation 2. Klassen

Freitag, 25. Juni 2021

Uderns – FC Riederbau Schoich II (19:30 Uhr)

Für alle Zweitplatzierten der 2. Klassen kam die Relegationschance überraschend und kurzfristig – Schwoich II oder Uderns werden es schaffen.