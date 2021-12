Torschützenwertung Tirol Liga Herbst 2021

Details Samstag, 11. Dezember 2021 00:40

Im Herbst 2021 hat in der Tirol Liga ein Kicker ganz klar das Offensivspiel dominiert – Ertugrul Yildirim von der SPG Silz/Mötz hat mit achtzehn Treffen die allermeisten Tore geschossen und auch mit 0,8 Tore pro Spielstunde ganz klar den besten Wert puncto Effektivität aufgewiesen. Am zweiten Gesamtplatz landet Christoph Eller vom IAC – sechzehn Treffer und 0,71 Tore pro Spielstunde. Die Nummer zwei puncto Effektivität war Stefan Milenkovic von der Union Innsbruck – mit 0,77 Treffern pro Spielstunde ist er ziemlich nahe an Ertugrul Yildirim herangekommen – Platz drei in der Gesamtwertung. Mils hat vier Spieler in ihren Reihen, die zumindest sechs Treffer erzielt haben – auf Gesamtplatz vier Martin Angerer.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Ertugrul Yildirim Silz/Mötz 18 1350 0,80 1 1 1 2 Christoph Eller IAC 16 1350 0,71 2 3 2,5 3 Stefan Milenkovic Union Innsbruck 11 853 0,77 4 2 3 4 Martin Angerer Mils 13 1199 0,65 3 4 3,5 5 Axel Krimbacher SK St. Johann 10 980 0,61 6 6 6 5 Peter Kostenzer Münster 11 1150 0,57 4 8 6 7 Valentin Spörk Mils 9 889 0,61 7 6 6,5 8 Nico Jamnig Kirchbichl 9 1067 0,51 7 9 8 9 Matej Dretvic Kematen 8 933 0,51 9 9 9 10 Mario Angerer Mils 7 652 0,64 14 5 9,5 11 Manuel Eiterer Mils 8 1118 0,43 9 12 10,5 12 Stefan Rangger Kundl 8 1142 0,42 9 13 11 13 Maximilian Plattner Kematen 8 1310 0,37 9 14 11,5 14 Peter Westreicher Prutz/Serfaus 8 1350 0,36 9 15 12 15 Cendrim Jahaj Völser SV 6 796 0,45 16 11 13,5 16 Sam Abfalterer Kematen 6 1026 0,35 16 16 16 17 Mehmet Durmus Silz/Mötz 6 1065 0,34 16 17 16,5 17 Marco Brindlinger Völser SV 6 1067 0,34 16 17 16,5 17 Luka Dzidziguri Silz/Mötz 7 1328 0,32 14 19 16,5

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Tirol sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!