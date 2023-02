Goalie von Oberperfuss: „Moraltechnisch gab es gegen Wacker Innsbruck den lässigsten Sieg!“

Details Mittwoch, 01. Februar 2023 01:24

Sechs Punkte Puffer auf den Abstiegsplatz in der Tirol Liga für den Aufsteiger SV Weber Beton Oberperfuss. Der SV Innsbruck wird natürlich alles versuchen, die rote Laterne in der Rückrunde noch abzugeben – eine sehr ausgeglichene Liga und ein dramatischer Kampf um die fünf Aufstiegsplätze und einen Aufstiegsrelegationsplatz ist garantiert. Ligaportal.at Tirol hat mit dem Goalie von Oberperfuss, Sandro Abfalterer, einen Blick zurück auf die Hinrunde und auf die aktuelle Situation vor dem Start der Rückrunde Mitte März 2023 geworfen. Oberperfuss startet übrigens in Ebbs – ein heißer Aufstiegs- und Titelkandidat ist der erste Gegner.

Fazit über die Hinrunde?

Sandro Abfalterer, Goalie SV Weber Beton Oberperfuss: „Aus meiner Sicht war die Hinrunde nach dem Aufstieg recht positiv. Es war eigentlich kein Gegner dabei, der klar besser war als unsere Elf. Nur schade, dass wir uns oft selber das Leben schwer gemacht haben. Dumm und naiv gespielt und unnötig Punkte verloren. Von der Kulisse her war natürlich der Sieg gegen Wacker Innsbruck das lässigste. Trotz Roter Karte noch das 2:1 geschafft – moraltechnisch der lässigste Sieg.“

Wintervorbereitung?

Sandro Abfalterer: „Wenn man das Trainingskonzept von unserem Coach kennt, weiß man, dass es hauptsächlich athletisch zur Sache gehen wird. Ab Mitte Februar gibt es ein Trainingslager in Kroatien. Vier bis fünf Testspiele sind auch geplant – eine typische „Heli“ Vorbereitung. (Anm: Trainer Helmut Lorenz)!“

Transferaktivitäten?

Sandro Abfalterer: „Im Prinzip bleibt alles gleich. Erfreulich, dass Jonathan Klema zurückkommt und Lukas Kirchmair kann nach seiner schweren Verletzung das Training wieder aufnehmen. Wir bleiben der Linie treu – wer in Oberperfuss spielt, spielt bei uns!“

Ziele im Frühjahr?

Sandro Abfalterer: „Tabellarisch wollen wir kein Ziel ausgeben. Von der Mannschaft sollen die Punkte, die man im Herbst liegen gelassen hat, durch intelligentes Spiel wieder gut gemacht werden. Natürlich soll so früh als möglich der Klassenerhalt fixiert werden.

Die Ligastruktur ab 2023/24 ist aus meiner Sicht kompletter Schwachsinn. Im Grunde war unser Aufstieg ein einjähriger Ausflug in die Tirol Liga. Die Tirol Liga wird faktisch mit der kommenden Saison zur Landesliga. Dass die Regionalliga West aber wieder bundesländerübergreifend gespielt wird, ist allerdings positiv. Und natürlich wird auch die Landesliga abgewertet.“

Beurteilung der Lage in der Tirol Liga?

Sandro Abfalterer: „Die Liga ist eigentlich sehr ausgeglichen. Entscheidend an der Spitze wird sicherlich die Stärke des Kaders sein. Völs hat einen starken Kader, aber keine Mannschaft ist vor schlechten Phasen gefeit. Jeder kann gegen jeden patzen und dann könnte es durchaus von hinten noch Überraschungen geben. Wacker Innsbruck wird alles daran setzen, um aufzusteigen. Völs ist für mich aber trotzdem Favorit mit zwei Ausnahmekickern in ihren Reihen!“