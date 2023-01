Tirol Liga: Testspielübersicht Winter 2023

Details Mittwoch, 25. Januar 2023 01:25

Am letzten Jännerwochenende startet auch in der Tirol Liga die Testspielsaison voll durch. Vor einer an Spannung kaum überbietbaren Rückrunde testen alle Mannschaften intensiv, Mitte März steht dann die erste Partie der Rückrunde am Programm. Die Schlagerpartien heißen Kematen gegen Wacker Innsbruck und Mils gegen Volders. Die Top-5 wechseln fix in die Regionalliga Tirol, der Meisterschaftssechste spielt Aufstiegsrelegation – so zumindest die aktuelle Regelung Ende Jänner 2023. Vorab aber die traditionelle Testspielübersicht von ligaportal.at Tirol.

Freitag, 27. Jänner 2023

SK Ebbs – SV Thiersee

19 Uhr Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

SVG Mayrhofen – SK Hippach

19:30 Uhr Kunstrasen Alpenstadion Mayrhofen

Samstag, 28. Jänner 2023

Innsbrucker AC – SV Hall

10 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

FC Stubai – SPG Prutz/Serfaus

14 Uhr Kunstrasen Fulpmes

SVG Reichenau – SV Kematen

14:45 Uhr Kunstrasen Reichenau

SV Fügen – SK St. Johann

15 Uhr Kunstrasen Fügen

FC Wacker Innsbruck – SK Jenbach

16 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

Donnerstag, 2. Februar 2023

Fc Stubai – Sportverein Innsbruck

19:30 Uhr Kunstrasen Fulpmes

Freitag, 3. Februar 2023

SK Ebbs – SV Fügen

18:30 Uhr Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

SVG Mayrhofen – SC Kundl

19:30 Uhr Alpenstadion Mayrhofen

SV Angerberg – SK St. Johann

19:45 Uhr Kunstrasen SVK Arena

Samstag, 4. Februar 2023

SPG Innsbruck West – Innsbrucker AC

11 Uhr Beselesportplatz

FC Oberhofen Pfaffenhofen – Union Innsbruck

12 Uhr Kunstrasen Telfs Emat

Fc Wacker Innsbruck – SPG Silz/Mötz

12 Uhr Kunstrasen Reichenau

FC Wacker Alpbach – SC Münster

Kunstrasen Ski Juwel Arena Alpbach

SV Telfs – SPG Prutz/Serfaus

14 Uhr Telfs Emat

SVG Reichenau – FC Natters

14 Uhr Kunstrasen Reichenau

SC Mils – SV Hall

15 Uhr Kunstrasen Mils

Mittwoch, 8. Februar 2023

SK Rum – FC Natters

18:30 Uhr Sportzentrum Rum

Donnerstag, 9. Februar 2023

SC Mils – SK Jenbach

18:45 Uhr Kunstrasen Mils

Freitag, 10. Februar 2023

SK Ebbs – FC Kufstein

18:30 Uhr Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

SVG Mayrhofen – SVG Stumm

19:30 Uhr Alpenstadion Mayrhofen

Samstag, 11. Februar 2023

FC Wacker Innsbruck – SV Hall

10:30 Uhr Kunstrasen Reichenau

FC Oberhofen Pfaffenhofen – Innsbrucker AC

12 Uhr Kunstrasen Telfs Emat

SV Telfs – SV Kematen

14 Uhr Sportplatz Telfs Emat

Sportverein Innsbruck – SPG Innsbruck West

14:30 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

SVG Reichenau – Völser SV

15 Uhr Kunstrasen Reichenau

Mittwoch, 15. Februar 2023

FC Söll – SC Münster

19 Uhr Salvenarena Söll

Freitag, 17. Februar 2023

SK Ebbs – SV Walchsee

18:30 Uhr Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

SVG Mayrhofen – WSG Tirol Amateure

19:30 Uhr Kunstrasen Alpenstadion Mayrhofen

Samstag, 18. Februar 2023

SV Innsbruck – SPG Rietz/Stams

12 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

FC Pinzgau Saalfelden – SK St. Johann

14 Uhr Saalfelden Arena

SC Mils – FC Buch

15 Uhr Kunstrasen Mils

SV Kirchbichl – SV Wörgl

15 Uhr Uhr Kunstrasen SVK Arena

Freitag, 24. Februar 2023

SV Fügen – SC Münster

19 Uhr Kunstrasen Fügen

Samstag, 25. Februar 2023

Innsbrucker AC – SV Reutte

11 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

SPG Innsbruck West – SV Obeprerfuss

11 Uhr Kunstrasen Reichenau

SV Innsbruck – SV Matrei

13 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

FC Nenzing – SPG Prutz/Serfaus

14:30 Uhr Sportplatz Nenzing

FC Wacker Innsbruck – SV Wörgl

15 Uhr Kunstrasen Reichenau

SC Mils – SPG Silz/Mötz

15 Uhr Kunstrasen Mils

Dienstag, 28. Februar 2023

SC Imst – SV Oberperfuss

19 Uhr Sportzentrum Imst

Freitag, 3. März 2023

SK Ebbs – FC Buch

18:30 Uhr Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

SV Kirchbichl – SV Breitenbach

19:30 Uhr Kunstrasen SVK Arena

SVG Mayrhofen – SV Fügen

19:30 Uhr Kunstrasen Mayrhofen

Samstag, 4. März 2023

SPG Innsbruck West – Union Innsbruck

12 Uhr Kunstrasen Reichenau

SC Imst – Innsbrucker AC

13 Uhr Kunstrasen Imst

SV Innsbruck – FC Wipptal

13 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

USV Fuschl – SC Münster

14 Uhr Kunstrasen Kramsach

Fc Wacker Innsbruck – FC Kufstein

15 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

Montag, 6. März 2023

SV Kirchbichl – SC Kundl

19:30 Uhr Kunstrasen SVK Arena

Freitag, 10. März 2023

SK Ebbs – SV Breitenbach

18:30 Uhr Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

FC Söll – SK St. Johann

19:30 Uhr Kunstrasen Salvenarena Söll

SVG Mayrhofen – FC Buch

19:30 Uhr Alpenstadion Mayrhofen

Samstag, 11. März 2023

SPG Innsbruck West – Völser SV

12 Uhr Beselesportplatz

SC Münster – SV Thaur

15 Uhr Sportplatz Münster