Aleks Matic, FC Natters: „Leider hat die Tirol Liga ihren alten Glanz verloren!“

Details Sonntag, 17. Dezember 2023 13:38

Die Marke „Tirol Liga“ wurde aus nicht nachvollziehbaren Gründen abgewertet – das ist die Meinung vieler Fußballfans. Auch „Fußball-Urgestein“ Aleksandar Matic findet, dass zwischen der wieder aktivierten Regionalliga West im „alten Format“ und der Tirol Liga eigentlich keine Liga eingeschoben werden sollte. Objektiv gesehen wurde die Tirol Liga damit zu einer besseren Landesliga, die allerdings mit dem FC Wacker Innsbruck einen echten Zuschauermagneten hat. Dieser wird aber zu 99,99% 2024/25 an die Regionalliga Tirol „verloren“ werden. Generell gesehen gehört Wacker Innsbruck in den Profifußball – schon allein wegen der aktiven Fanszene, das meint auch Aleks Matic. Ansonsten gehörte der FC Koch Türen Natters zu jenen Teams, die in der Hinrunde sensationell gut abgeschnitten haben. Selbst Wacker konnte man als einzige Mannschaft biegen und man steht vor der Winterpause am dritten Aufstiegsplatz!

Wie ist der Herbst 2023 ganz allgemein betrachtet aus sportlicher Sicht gelaufen?

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Überraschend gut! Nach dem Abgang von sieben verdienten Spielern und einer langen verletzungsbedingten Abwesenheit von Oberhofer Pipo!“

Höhepunkte und Tiefpunkte in sportlicher Hinsicht im Herbst 2023?

Aleksandar Matic: „Tiefpunkt haben wir eigentlich keinen gehabt. Höhepunkt war natürlich der Sieg gegen den FC Wacker Innsbruck!“

Konnten die gesetzten Zielle erreicht werden?

Aleksandar Matic: „Nach dem Abgang von sieben Spielern und der Möglichkeit, jüngeren Spielern eine Chance zu geben, war das Ziel natürlich die Weiterentwicklung und nichts zum Abstieg zu tun zu haben. Der dritte Tabellenplatz macht natürlich alle im Verein stolz!“

Wie hat sich die fußballerische Qualität in der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Aleksandar Matic: „Leider hat die Tirol Liga ihren alten Glanz verloren. Jahrelang war es die beste Liga Tirols. Ich hoffe, dass die Tiroler Liga eines Tages wieder die 4. Liga sein wird, weil wir in Tirol keine Liga dazwischen brauchen!“

Titelfavoriten in der eigenen Liga und Ziele für das Frühjahr 2024?

Aleksandar Matic: „Der FC Wacker ist der absolute Favorit und ich wünsche ihnen eine Rückkehr in den Profifußball, denn mit solchen Fans gehören sie dorthin!“

Unser Ziel, mein Ziel ist es, dass wir alle im Verein noch härter daran arbeiten, dass der Verein nach Familie und Beruf auf dem dritten Platz und nicht auf dem siebten Platz steht. Mein Ziel ist eine traditionelle Beziehung zum Verein, denn jeder Verein ist auf uns alle angewiesen. Der Fußball hat mir viel gegeben und alle Vereine, in denen ich als Spieler und Trainer tätig war. Die Leute erkennen mich auf der Straße nicht, weil ich hübsch bin, sondern weil ich im Fußball bin, und das gilt auch für alle anderen Spieler, Trainer und Funktionäre.“

Persönliche Anliegen?

Aleksandar Matic: „Ich möchte, dass es nirgendwo auf der Welt Kriege gibt und dass alle Kinder und Menschen dieser Welt ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit haben. Ich wünsche allen das Beste und glückliche kommende Feiertage!“

