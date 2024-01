Union Innsbruck holt drei Kicker von Wacker Innsbruck!

Details Sonntag, 07. Januar 2024 02:40

Die Saison 2023/24 in der Tirol Liga ist geprägt von Hochspannung an der Tabellenspitze und einer vielfach willkommenen „Entspannung“ am Tabellenende. Es wird keinen Absteiger geben und deswegen wird auch Breitenbach, die in der Hinrunde nur einen Punkt sammeln konnten, die Klasse halten. Stefan Milenkovic ist die prägende Persönlichkeit bei der Generali Union Innsbruck. Als Trainer und erfolgreichster Torschütze versucht er mit seiner Erfahrung eine schlagkräftige Truppe aus der jungen Mannschaft zu fordern. 2024/25 wird es wieder Absteiger geben und auf diese Saison will man das Team vorbereiten. Die Rückrunde 2023/24 startet für die Union am vorletzten Märzwochenende in Umhausen. Vorab sind aber noch einige Testspiele geplant, darunter auch gegen Südtirol aus der italienischen Serie B.

Rückblick auf die Hinrunde?

Stefan Milenkovic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Die Hinrunde verlief leider nicht so, wie wir uns es vorgestellt haben. Auch späte Gegentreffer haben uns einige Punkte gekostet. Wir haben fünfzehn Punkte als Plan gehabt, geworden sind es dann acht. Zwei Siege, zwei Remis und neun Niederlagen ist natürlich keine zufriedenstellende Bilanz. Aber jetzt heißt es nach vorne zu schauen. Wichtig wird sein, dass es nicht viele verletzte Spieler geben wird und wir werden versuchen, möglichst viele Punkte in der Rückrunde zu holen.

Wintervorbereitung?

Stefan Milenkovic: „Am 15. Jänner werden wir in die Vorbereitung auf die Rückrunde starten. Wir planen vor allem für die Saison 2024/25. In der laufenden Saison wird es ja keinen Absteiger geben und so bleibt Zeit, unsere junge Mannschaft zu formen. Wir wollen dann eine schlagkräftige Mannschaft haben, die in der Tabelle nach oben blicken kann!“

Testspiele?

Stefan Milenkovic: „Am 27. Jänner eröffnen wir das Testspielprogramm mit einer Partie gegen den Innsbrucker AC. Gegen Südtirol geht es dann Anfang Februar, weitere Gegner sind unter anderem Jenbach, Reichenau und Söll!“

Kaderänderungen?

Stefan Milenkovic: „Reinaldo Silva Ribeiro wird vom FC Wacker Innsbruck zu uns wechseln. Kristjan Koni und Gabriel Papic kommen ebenfalls von Wacker Innsbruck zu uns. Es wird wohl in Summe fünf Zugänge geben, die weiteren sind aber noch nicht ganz fix. Ich wünsche allen Spielern, Trainern und Funktionären ein gutes neues Jahr und eine verletzungsfreie Rückrunde!“