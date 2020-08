Echter Fußballthriller erster Güte zwischen dem SC Mils und dem SV Fügen

Details Dienstag, 25. August 2020 19:59

Hochspannung in der dritten Runde der Tirol Liga. Einen 0:2 und 2:3 Rückstand konnte Mils zweimal egalisieren und Mils gewinnt in der Nachspielzeit doch noch mit 4:3! Eine packende Partie, in der allerdings auch Fügen die Chance zur Vorentscheidung hatte – beim Stand von 3:2 für Fügen. Mils setzt sich damit auf Platz drei der Tabelle, Fügen auf Platz acht, aber das Feld liegt naturgemäß nach drei Runden sehr eng beisammen.

Doppelpack von Martin Angerer

Andreas Graus, Trainer SC Mils 05: „Ein sehr lässiges Spiel für die Zuschauer – schnell gespielt mit rasch wechselnden Szenen. Für uns hat die Partie allerdings sehr unglücklich begonnen. Bereits in der ersten Minute das 0:1 durch Matteo Steiner, wir haben eine hundertprozentige Chance vergeben und einen Elfer verschossen. Dann kam es noch dicker – 0:2 durch Stefan Hussl in der 18. Minute. Dann hat aber meine Mannschaft schon tolle Moral gezeigt, wir haben gesehen, es geht auch etwas nach vorne. In Summe hatten wir fünf bis sechs Topchancen und uns sind dann endlich doch zwei Tore gelungen. Das 1:2 in der 20. und das 2:2 in der 27. Minute – ein Doppelpack von Martin Angerer. Stangentreffer, Lattentreffer von uns und dann schon wieder ein vermeidbares Gegentor bekommen – das 3:2 für Fügen in der 35. Minute durch Florian Bischofer. So ging es dann in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hätte Fügen durchaus den vierten Treffer erzielen können. Aber meine Mannschaft hat nicht zurückgesteckt, dafür gebührt ein ganz dickes Pauschallob. Sechs Minuten vor Schluss ein Traumpass von Jovan Trailovic auf Max Ablinger und es steht 3:3. Nachspielzeit 96. Minute – eine perfekte Flanke auf Jovan Trailovic und das 4:3 für Mils. Was soll man da noch sagen – ein Spiel wie man es nicht alle Tage sieht und aus meiner Sicht ist der Erfolg auch absolut verdient, da wir mehr konkrete Tormöglichkeiten hatten!“

Beste Spieler SC Mils 05: Jovan Trailovic (Sturm), Fabian Schumacher (Tor). Martin Angerer

