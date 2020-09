SK St. Johann verliert überraschend klar Heimspiel gegen Mils

Details Dienstag, 29. September 2020 01:09

Niederlage für den SK St. Johann in der neunten Runde der Tirol Liga. Zuhause gab es gegen den SC Mils bereits nach einer Viertelstunde einen 0:3 Rückstand. St. Johann kämpft mit toller Moral weiter, kann aber nur ein paar Minuten nach dem 1:3 in Hälfte zwei hoffen, den SC Mils doch noch ins Wanken zu bringen. Mils macht aber mit dem 4:1 binnen fünf Minuten alles klar. In der Tabelle überholt Mils St. Johann und setzt sich auf Platz drei, allerdings sieben Punkte hinter Leader Fügen. St. Johann hat noch viel Potential nach oben. Mit zwei Spielen weniger als Leader Fügen liegt St. Johann nach Verlustpunkten nur zwei Punkte hinter Fügen. Allerdings hängen Punkte in der Tirol Liga bekannterweise hoch – und das in fast jedem Spiel.

Nur kurze heiße Phase nach dem ersten Tor für St. Johann

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Wir haben ausgesprochen gut in die Partie hineingefunden und wenn so schnell das erste Tor gelingt, geht es halt noch viel leichter. In der 7. Minute hat uns Valentin Spörk in Führung gebracht. Und es ist uns gelungen sofort nachzulegen. Manuel Eiterer mit dem 2:0 – da hat wohl die Sonne etwas den Goalie irritiert. Fünf Minuten später das 3:0 durch Thomas Eliskases – also ein echter Blitzstart mit drei Treffern in der ersten Viertelstunde. Aber auch St. Johann hatte Möglichkeiten – der Spielstand war wesentlich klarer als die Chancenaufteilung, aber wir haben in Hälfte eins richtig gut gespielt. Die große Chance auf den vierten Treffer haben wir aber leider ausgelassen.

Nach der Pause hat St. Johann wirklich tolle Moral bewiesen und ist sehr engagiert aufgetreten. In der 69. Minute der erste Treffer für die Heimelf – 1:3 durch Emre Cetinkaya. Heikle Phase – denn es war klar bei einem 2:3 Anschlusstreffer wäre es sehr eng geworden. Aber faktisch im Gegenzug konnten wir durch Martin Angerer den Sack zumachen!“

Beste Spieler SC Mils: Fabian Schumacher (Tor), Thomas Eliskases, Valentin Spörk

