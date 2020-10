Kundl trotzt in einer sehr guten Nullerpartie der SPG Silz/Mötz einen Punkt ab

Details Samstag, 03. Oktober 2020 14:25

Auftakt zur zehnten Runde der Tirol Liga mit drei Spielen am Freitag. In einer mit Spannung erwarteten Partie siegt der SV Fügen gegen den SV Innsbruck mit 2:0 und holt sich somit zusätzlich zur realen Tabellenführung auch jene nach Verlustpunkten. St. Johann gewinnt in Söll 3:1 und ein starker SC Holz Pfeifer Kundl knöpft dem Titelanwärter SPG Silz/Mötz in einer starken 0:0 Partie einen Punkt ab. Die Hinrunde soll ja noch bis 6. November laufen, die Vorschriften zur Eindämmung der Corona Pandemie werden von den Vereinen sehr genau beachtet. Die Kritik am Verhalten der Behörden in der Praxis wird aber auf breiter Basis immer lauter. Viele ungeklärte Details und nicht fundierte bzw. kaum umsetzbare Ratschläge der Behörden und Exekutive setzen dem Amateurfußball in Tirol aktuell massiv zu.

Kundl vergibt Matchball im Finish

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Dank einer kämpferisch hervorragenden Leistung erreichte unserer KMI im Heimspiel gegen Silz/Mötz ein 0:0 Unentschieden. Der Titelfavorit aus dem Oberland war wohl das leicht überlegene Team, die Punkteteilung geht dennoch in Ordnung. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Die beste der Gäste vereitelte Marcel Klingler, als er einen Ball vor der Torlinie klärte, kurz vor Schluss hatte Clemens Kogler den Matchball für Kundl am Fuß. Gratulation an beide Mannschaften, die ein wirklich gutes Spiel zeigten und bis zum Schlusspfiff auf Sieg spielten.

Weniger erfreulich sind die Rahmenbedingungen zur Zeit. Bereits während des Spieles tauchte die Polizei auf und wies auf die Sperrstunde 22:00 hin. Diese wurde auch eingehalten, trotzdem wurde das Personal während der Reinigung der Küche und der Kantine mit dem Hinweis auf die Sperrstunde des Vereinslokales verwiesen. Man könne ja auch morgen putzen. Einfach nur schräg!“

Bester Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Marcel Klingler

Beste Spieler SPG Silz/Mötz: Clemens Walch (IV), Benjamin Kraft (re. Verteidiger)