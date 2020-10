Völser SV mit Lucky Punch gegen Union - Unglaubliche Moral von Kematen gegen Kirchbichl [Video]

Details Dienstag, 06. Oktober 2020 00:56

Die Situation für den SV Bäcker Ruetz Kematen wurde in der Tirol Liga am Tabellenende immer ungemütlicher – da ist es nur ein geringer Trost, dass man erst sechs Spiele bestreiten konnte, Gegen den SV Kirchbichl sah es in der zehnten Runde schon sehr düster aus – 0:2 kurz nach der Pause. Kematen zeigt aber tolle Moral und dreht die Partie noch auf einen 3:2 Erfolg. In numerischer Unterzahl gelingt dem Völser SV in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer bei der Union Innsbruck.

Kematen dreht 0:2 gegen Kirchbichl

Christoph Aschenwald, Trainer SV Bäcker Ruetz Kematen: „Ein ganz wichtiger Sieg für meine Mannschaft. Wir sind das Spiel sehr vorsichtig angegangen und haben versucht die Kontrolle zu behalten. Das ist und eigentlich ganz gut gelungen bis kurz vor der Pause. Nach einem Querpass den wir nicht abfangen konnten kommt Christoph Hechenbichler zum Schuss und erzielt die Führung für die Gäste. 1:0 für Kirchbichl zur Pause.

Tor SV Kematen 53

Auch die zweite Pause beginnt alles andere als optimal. Ein nicht sonderlich scharfer Schuss der etwas abgefälscht wird und es steht 2:0 für die Gäste – Torschütze ist Florian Taxacher. Dann hat aber meine Mannschaft unglaubliche Moral bewiesen und im Gegenzug kommt wieder Hoffnung auf 1:2 durch Marco Galovic. Nur fünf Minuten später haben die Gäste nicht konsequent genug verteidigt und Sam Abfalterer ist das 2:2 gelungen. In der 62. Minute Strafstoß für meine Mannschaft – Maximilian Plattner verwandelt eiskalt. Im Finish noch ein Lattenschuss der Gäste, ich denke aber doch, das der Sieg für uns verdient war!“

Beste Spieler SV Bäcker Ruetz Kematen: David Berglez und Maximilian Riedl

Union hätte sich gegen Völs Remis verdient

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Ein absolut schweres Spiel für meine Elf – extrem zweikampfbetont. Wir sind defensiv sehr gut gestanden und es gab in Summe eine ausgeglichene Partie über die neunzig Minuten. Ab der 70. Minute waren wir wegen einer zweiten gelben Karte in Unterzahl, konnten aber in der Nachspielzeit den Lucky Punch setzen – Ramo Buljubasic gelingt mit einem Freistoß der entscheidende Treffer zum 1:0 Erfolg. Ein glücklicher Sieg, ein remis wäre gerecht gewesen!“

Bester Spieler Völser SV: Bernhard Eichner (6er)