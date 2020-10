Remis im Mittelfeldduell zwischen Kundl und Natters

Details Dienstag, 20. Oktober 2020 00:30

Der SC Holz Pfeifer Kundl und der FC Koch Türen Natters standen sich in der zwölften Runde der Tirol Liga gegenüber und trennen sich am Ende 1:1. Beide Mannschaften sichern damit ihre Plätze im Mittelfeld ab, wobei im unteren Mittelfeld einige Mannschaften weniger Spiele als die beiden ausgetragen haben. Betrachtet man die beiden Hälften, hat jeweils die unterlegene Mannschaft ein Tor erzielt – das 1:1 am Ende entspricht dem Spielverlauf.

Verkehrte Welt – Gegentreffer für das bessere Team

Die Gäste gehen sehr dynamisch in die Partie und kommen in der neunten Minute zu einer ausgezeichneten Möglichkeit – den ersten Treffer macht aber die Heimelf. Der Ball wird von Kundl erobert und Yusuf Özuyer trifft zur Führung. Kundl lässt sich aber dadurch nicht bremsen und bleibt weiter tonangebend. Es hapert nur am Abschluss und so steht zur Pause eine 1:0 Führung für Kundl auf der Anzeigetafel, die nicht dem Spielverlauf entspricht.

In Hälfte zwei ändert sich diese Tendenz vollkommen – denn nun ist Kundl das klar stärkere Team. Trotz schwierigen Bodenverhältnissen kann man gute Kombinationen sehen und nur der Goalie von Natters, Sebastian Pointner, bewahrt sein Team vor dem wohl wahrscheinlich spielentscheidenden 0:2. Aber dann doch auch in Hälfte zwei eine verkehrte Welt – denn Natters gelingt das 1:1 durch Philipp Oberhofer in der 56. Minute. Natters hat noch die Möglichkeit durch Lorenz Kranebitter den Dreier zu fixieren, es bleibt aber beim 1:1.

Bester Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Yusuf Özüyer

Bester Spieler FC Koch Türen Natters: Sebastian Pointner (Tor)

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Ein gerechtes Unentschieden zwischen Kundl und Natters. Beide Mannschaften hatten noch die Chance auf den Sieg, letztendlich blieb es aber beim leistungsgerechten Remis!“

Alexander Pfurtscheller, Trainer FC Koch Türen Natters: „Ein in Summe gerechtes Remis – wir waren in Hälfte eins das bessere Team, Kundl in Hälfte zwei. Kritisch wäre natürlich ein 0:2 gewesen, das nur durch unseren Goalie verhindert wird. Gottseidank dann doch noch der Ausgleich, aber obwohl wir noch die Chance auf das 2:1 hatten geht das Remis dem Spielverlauf nach in Ordnung!“