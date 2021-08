Thomas Fleidl analysiert das dramatische Duell zwischen Völs und Kirchbichl

Details Montag, 02. August 2021 01:28

Zweite Runde der Tirol Liga – der SV Kirchbichl ist beim Völser SV zu Gast und es entwickelt sich eine Partie, die speziell in der Schlussphase an Dramatik kaum zu überbieten ist. Am Ende trennt man sich 2:2! Völs spielt am kommenden Wochenende in St. Johann, Kirchbichl bei der Union Innsbruck.

Ausgangslage

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Nach dem Auftaktsieg vergangene Woche gegen Zams wollten wir auch in Völs Punkte mitnehmen. Wir wussten, dass eine schwere Aufgabe auf uns wartet. Meine junge Mannschaft reiste aber mit breiter Brust, vor allem auch nach dem Cuperfolg unter der Woche, ins Oberland.“

Völs trifft in Minute zwei!

Thomas Fleidl: „Die erste Halbzeit konnte für uns nicht schlechter beginnen. Wir waren mit den Köpfen noch in der Kabine, ehe der Gastgeber in der 2. Spielminute durch Cendrim Jahaj auf 1:0 stellen konnte. Auch in den nächsten Minuten war Völs die klar spielbestimmende Mannschaft. Unser Tormann, Peter Hajda, konnte uns aber in der 8. Spielminute vor einem weiteren Gegentor bewahren. Ab Minute 15 kam meine Mannschaft aber besser ins Spiel, nahm die Zweikämpfe an und es gab auch ein bis zwei Halbchancen. Zwingendes war leider nicht viel dabei. So ging es mit einer verdienten Führung der Heimelf in die Kabine!“

Völs vergibt Elfer in der Nachspielzeit!

Thomas Fleidl: „Die zweite Hälfte sah aus unserer Sicht schon anders aus. Wir waren sofort in der Partie und spielten mutig nach vorne. Leider passierten uns immer wieder Abspielfehler im Spielaufbau. Einen dieser Fehler wusste dann Mario Lanziner zu nutzen, der in der 59. Spielminute auf 2:0 erhöhen konnte. Mein Team ließ sich davon aber nicht beunruhigen und kämpfte sich

durch eine abgerissene Flanke von Alexander Madersbacher, welche den Weg ins Tor fand, zurück ins Spiel. In der Schlussphase warfen wir alles nach vorne und hatten zweimal Glück, dass Völs den Konter nicht besser ausspielen konnte.

In der Nachspielzeit wurde es dann wild. Mit dem Schlusspfiff konnte der eingewechselte Maximilian Jung mit einem Kopfball ausgleichen. Da unser Gegner während der Nachspielzeit auf Zeit spielte, ließ der Unparteiische noch länger nachspielen. So kamen die Gastgeber noch zu einer Situation. Ein Völser Spieler wurde nach einem langen Ball im Strafraum zu Fall gebracht und es gab Elfmeter. Eine Entscheidung die, wie viele andere Entscheidungen auch, aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar war. Unser Tormann ließ sich aber nicht beirren und konnte den Ball halten. Danach war Schluss und das Spiel endete nach einer dramatischen Schlussphase mit einem 2:2.Fazit: Meiner Meinung nach war es am Ende ein gerechtes Unentschieden. Aufgrund von Halbzeit zwei haben wir uns den Punkt verdient. Meine Mannschaft bewies Moral und kämpfte bis zum Schluss. Ich bin sehr stolz auf das junge Team. Leider waren einige Schiedsrichterentscheidungen beiderseits nicht nachvollziehbar. Ein großes Lob möchte ich aber dem Vereinslinienrichter aussprechen, der mit seinen jungen Jahren eine herausragende und vor allem unparteiische Leistung zeigte.“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Soma Molnar (RV), Dominic Stampfl (DM)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!