Kirchbichl siebzig Minuten auf Augenhöhe mit Silz/Mötz

Dienstag, 05. Oktober 2021

Spitzenspiel in der 12. Runde der Tirol Liga zwischen der SPG Silz/Mötz und dem SV Kirchbichl. Es ist ein rasantes und spannendes Duell – 70 Minuten absolut ausgeglichen. Silz/Mötz mit einem Übergewicht an Torchancen, aber einige Sitzer werden ausgelassen. Aber auch Kirchbichl hatte durchaus Möglichkeiten vorentscheidend in Führung zu gehen. Am Ende setzt sich dann aber doch die SPG Silz/Mötz klar mit 5:2 durch. Silz/Mötz ist damit der neue Tabellenführer, einen Punkt vor dem SV Kematen, der gegen Zams zuhause über ein 3:3 nicht hinaus kam. Mils verliert viel Boden – 0:4 Heimniederlage gegen den IAC und damit vier Punkte hinter Leader Silz/Mötz.

Entscheidung für Silz/Mötz fällt im Finish

Perfekter Start für die SPG Silz/Mötz in die Partie, Clemens Walch trifft in der ersten Minute zur 1:0 Führung, nachdem der Ball im Mittelfeld erobert wurde. In Minute sechs eine schwere Verletzung von Mario Payrleitner von Kirchbichl – ein noch wesentlich bitterer Auftakt für die Gäste. Gute Besserung wünscht die Redaktion von ligaportal.at Tirol – es wurde später im Krankenhaus leider eine ganz schwere Verletzung im Knie diagnostiziert. Die erste gute Aktion von Kirchbichl bringt das 1:1 – Benjamin Schönettin trifft in der neunten Minute. Nur drei Minute später eine ähnliche Situation wie bei der Führung der Heimelf – wieder Ballverlust der Gäste und Mehmet Durmus stellt auf 2:1 für Silz/Mötz. Die Heimelf übernimmt vor etwa 250 Zuschauern und Fans das Kommando und Peter Hajda im Tor von Kirchbichl kann zunächst einen klaren Rückstand der Gäste verhindern. In Minute 45 der doch etwas überraschende Ausgleich für die Gäste – abermals Benjamin Schönettin – 2:2 – die Partie wieder offen. Kurz danach noch ein vergebener Sitzer der Gäste zur möglichen Führung vor dem Pausenpfiff.

In der 58. Minute der vermeintliche Führungstreffer der SPG, wird wegen Stürmerfoul nicht gegeben – eine sehr harte Entscheidung. In der 68. Minute dann aber doch die Führung für die Heimelf – Samuel Krismer trifft zum 3:2. Ertugrul Yildirim vergibt zwei Sitzer, bevor er in der 79. Minute zum 4:2 trifft – das ist die Vorentscheidung. Mehmet Durmus setzt in der 82. Minute den Schlusspunkt. Eine über lange Zeit ausgeglichene Partie mit vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten und einem starken Auftritt beider Teams endet mit einem klaren 5:2 Erfolg der SPG Silz/Mötz.

Beste Spieler SPG Silz/Mötz: Tim Duinkerk (MF), Mehmed Durmus (ST)

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Wir konnten den Favoriten voll fordern und haben nie aufgegeben. Bis zwanzig Minuten vor dem Schlusspfiff waren wir absolut auf Augenhöhe. Das gibt Hoffnung für die schweren Restpartien im Herbst. Am kommenden Sonntag, dem 10 Oktober 2021, empfangen wir zur Matinee (mit Frühschoppen!) um 11:00 Uhr den starken SC Mils in der SVK-Arena. Es folgen noch das Auswärtsmatch in Kematen und dann der Derby-Heim-Kracher gegen Kundl (23.10.)! Saisonabschluss ist dann das Cup-Heimspiel gegen Völs am Nationalfeiertag (26.10.).“

